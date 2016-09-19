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〈北部〉大武崙砲台停車場 觀星觀景共存

2016-09-19

設置照明開關控制箱

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部觀光局北觀處日前在大武崙砲台停車場進行景觀工程，武崙國中老師李冠儀關切停車場新增夜間照明，將造成觀星受到照明光害影響；北觀處經過與老師溝通後從善如流，決定設置照明開關控制箱，未來委由貨櫃咖啡屋業者操作，當觀星族觀星則關閉照明，營造觀星與景觀雙贏成果。

北觀處基隆站主任李思賢表示，大武崙砲台停車場新聞見報後，引起武崙國中天文社關注，社團指導老師李冠儀與北觀處溝通後，雙方達成朝觀星與觀景共存的共識，未來貨櫃屋招商將朝向「觀星站」方向規劃。

李冠儀在臉書上PO文，轉達北觀處善意回應，李冠儀說，這是民間團體、公部門與學校的良性互動，他相信完工後的大武崙砲台停車場，會是個理想的觀星地，歡迎大家一起來當「追星族」。

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  • 基隆市大武崙砲台停車場目前進行景觀工程，因為該處為觀星勝地，武崙國中老師李冠儀關切，北觀處應允未來增設照明開關控制箱。（記者俞肇福攝）

    基隆市大武崙砲台停車場目前進行景觀工程，因為該處為觀星勝地，武崙國中老師李冠儀關切，北觀處應允未來增設照明開關控制箱。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市大武崙砲台停車場目前進行景觀工程，因為該處為觀星勝地，武崙國中老師李冠儀關切，北觀處應允未來增設照明開關控制箱。（記者俞肇福攝）

    基隆市大武崙砲台停車場目前進行景觀工程，因為該處為觀星勝地，武崙國中老師李冠儀關切，北觀處應允未來增設照明開關控制箱。（記者俞肇福攝）

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