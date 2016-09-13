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〈南部〉每頃月省7萬 無人飛機試噴農藥

2016-09-13

遠端監控遠離農藥

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農業人力不足，市府農業局全國首創與在地廠商合作，試辦無人飛機高空噴藥與施肥，每小時可噴三．五公頃，比噴藥車快兩至三倍，農民只需遠端監控，確保身體健康，還能節省人力成本，每公頃月省七萬多元。

高雄農業蓬勃發展，創下經濟產值一百四十四億元，成長率達三成二，是全國成長最多的縣市，但因農業人力不足，全國出現缺工問題，市府農業局發揮創意，與在地維台農貿公司合作，鎖定大面積果園及耕地，試辦無人飛機高空噴灑農藥，並進行葉面施肥，可載重農藥或液肥十六公升，距離果樹三米高噴灑，六級風以下都能飛行。

速度快了兩至三倍

產銷履歷達人燕巢青隆合作社理事主席張厚深率先試用無人飛機，每小時可噴灑三．五公頃，相較噴藥車每小時只能噴灑一．五公頃，無人機速度快了兩至三倍，由於農業噴藥須領有證照，僱工費用每人一天三千元，以每公頃三人計算，每月噴藥兩次、每次噴藥兩天，總共三萬六千元，加上葉面施肥費用，每公頃每月可省下七萬兩千元。

張厚深表示，農民使用噴藥車，必須身穿防護衣，置身噴灑農藥範圍，對身體健康不好，透過無人機噴藥，不但能巡田水，還能衛星定位，透過遠端遙控，遠離噴藥範圍，維護身體健康，更能節省人力成本，堪稱是一舉數得。

自動化為未來趨勢

農業局主秘王正一表示，農業缺工問題多，倚賴外勞緩不濟急，重點是開發農業機具，自動化節省勞力成為未來趨勢，降低農友勞力負擔，更提高農業效率。

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  • 農業局與廠商研發無人飛機高空噴灑農藥與葉面施肥，每小時可噴三．五公頃，比噴藥車快兩至三倍。（記者陳文嬋攝）

    農業局與廠商研發無人飛機高空噴灑農藥與葉面施肥，每小時可噴三．五公頃，比噴藥車快兩至三倍。（記者陳文嬋攝）

  • 無人飛機噴藥及施肥，農民只需遠端監控，確保身體健康。（記者陳文嬋攝）

    無人飛機噴藥及施肥，農民只需遠端監控，確保身體健康。（記者陳文嬋攝）

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