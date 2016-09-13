〈南部〉屏東產值衰退 農業第一大縣拱手讓人
2016-09-13
〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年的農林漁牧產值跌破七百億元，比前年衰退，台灣農業第一大縣的寶座也讓給雲林縣。
去年跌破700億元 輸給雲林
根據行政院主計總處公布的數據，去年屏東縣的農林漁牧產值為六百八十八億元，比前年七百三十三億元衰退約六％。雲林縣的農林漁牧產值則從前年七百二十五億元成長至七百二十九億元，再度超越屏東縣，成為台灣的農業第一大縣，屏東則居第二。
漁產跌幅達15％ 畜產少5％
去年屏東縣的農產、漁產、畜產全部衰退，尤其漁產的產值衰退最明顯，由前年的一百三十四億元跌至去年的一百一十億元，跌幅超過一成五；屏東產值最大的畜產產值則從前年三百四十五億元跌至去年的三百二十六億元，跌幅約五％。去年農產產值則小跌約一億元。
屏東縣與雲林縣是台灣排名前兩名的農業重鎮，過去幾年來互有領先，屏東縣從民國一○二年起連續兩年居農業第一大縣，去年又被雲林超越。
102年起連兩年 領先雲林
縣府農業處代理處長鄭永裕表示，去年因爆發禽流感，致使屏東的畜產產值下滑，今年以來疫情已受控制，也向農民加強防疫宣導。
至於漁產產值明顯衰退，鄭永裕認為與魚源枯竭以及國際保育規範日趨嚴格有關，加上中國養殖漁業技術提升，都影響屏東漁產的產出與價格。
鄭永裕強調，今年屏東的農業仍遭遇年初寒害，以及入夏以來的連續豪雨與颱風，面臨不少挑戰，屏東的農業要持續成長，仍需分散市場風險，並提升生產與加工技術。
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