| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍騰斷橋南斷橋 舊山線新亮點

2016-09-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉舊山線龍騰斷橋是國內知名旅遊景點，大多遊客對於斷橋的印象，以六座橋墩的「北斷橋」為主，不過南側還有四座橋墩，隔著龍騰溪與北斷橋對望，稱為「南斷橋」，橋墩上藤幹爬覆，更顯出斷橋歷史意義與價值。

龍騰斷橋原名「魚藤坪斷橋」，建於西元一九○五年，由磚拱、鋼板樑和鋼桁樑分段構成，橋墩只以石灰黏結紅磚及花崗石塊，沒有使用鋼筋、水泥，卻以高超的施工水準及優美的幾何弧度，平衡了火車行駛產生的震動，總長兩百公尺的橋身，橫跨龍騰溪谷上，橋面離溪底五十公尺，氣勢萬千，曾經被譽為「台灣鐵路藝術極品」的磚拱鐵路橋。

縣府在龍騰斷橋周邊打造步道、停車場、公廁等，讓遊客尋幽訪古。然而大多遊客對於斷橋的印象，以「北斷橋」為主，鮮少知道龍騰溪對岸，尚有四座橋墩遺跡。

縣府文化觀光局表示，南斷橋因隱身山林，容易被遊客忽略，但橋墩上藤幹爬覆，更顯出斷橋歷史意義與價值。舊山線擁有龍騰斷橋、勝興火車站等歷史古蹟，也成為爭取列入世界遺產的潛力點，文觀局目前也著手推動「Rail bike」鐵道自行車，期盼再打造舊山線的旅遊新亮點。

廣告
  • 大多數遊客對於龍騰斷橋的印象，以六座橋墩的「北斷橋」為主。（記者彭健禮攝）

    大多數遊客對於龍騰斷橋的印象，以六座橋墩的「北斷橋」為主。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
醉男駕車撞樹 妨礙救護還毆警

29歲許姓男子昨凌晨酒駕行經花蓮市海岸路、民樂三街口撞樹，車上同行女友受傷，被送上救護車，許男不滿「關心女友傷勢」卻被員警請下救護車，竟抓狂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：〈北部〉龍騰斷橋南斷橋 舊山線新亮點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.