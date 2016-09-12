〈北部〉龍騰斷橋南斷橋 舊山線新亮點
2016-09-12
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉舊山線龍騰斷橋是國內知名旅遊景點，大多遊客對於斷橋的印象，以六座橋墩的「北斷橋」為主，不過南側還有四座橋墩，隔著龍騰溪與北斷橋對望，稱為「南斷橋」，橋墩上藤幹爬覆，更顯出斷橋歷史意義與價值。
龍騰斷橋原名「魚藤坪斷橋」，建於西元一九○五年，由磚拱、鋼板樑和鋼桁樑分段構成，橋墩只以石灰黏結紅磚及花崗石塊，沒有使用鋼筋、水泥，卻以高超的施工水準及優美的幾何弧度，平衡了火車行駛產生的震動，總長兩百公尺的橋身，橫跨龍騰溪谷上，橋面離溪底五十公尺，氣勢萬千，曾經被譽為「台灣鐵路藝術極品」的磚拱鐵路橋。
縣府在龍騰斷橋周邊打造步道、停車場、公廁等，讓遊客尋幽訪古。然而大多遊客對於斷橋的印象，以「北斷橋」為主，鮮少知道龍騰溪對岸，尚有四座橋墩遺跡。
縣府文化觀光局表示，南斷橋因隱身山林，容易被遊客忽略，但橋墩上藤幹爬覆，更顯出斷橋歷史意義與價值。舊山線擁有龍騰斷橋、勝興火車站等歷史古蹟，也成為爭取列入世界遺產的潛力點，文觀局目前也著手推動「Rail bike」鐵道自行車，期盼再打造舊山線的旅遊新亮點。
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