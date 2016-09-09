| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信弊案密集訊問 特偵組借提辜家大總管吳豐富 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉基金一路北二高橋下空地 居民促設停車場

2016-09-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕安樂區基金一路一帶停車空間嚴重不足，地方居民爭取國道高速公路局釋出北二高橋墩下方閒置空地，初估可提供六十個停車位，昨天相關單位現勘，將進一步確認土地權屬，朝委外發包方向建置停車場。

將朝委外發包方向建置

當地外寮里長吳芊汝指出，被國道三號高速公路貫穿、鄰近新山水庫的外寮里，有五千多名人口，主要分佈在武嶺街周邊，里內有許多公共設施都在國道三號橋墩下，加上早年建案未規劃完善，停車空間嚴重不足，且近來警方取締違停愈趨嚴厲，希望高公局能開放北二高P9橋墩下方周邊閒置空地，讓市府規劃成停車場。

立委蔡適應辦公室主任林明智昨邀高公局、市府交旅處、安樂區公所等單位人員現勘，林明智表示，初估該塊空地可整理出五、六十個停車格，透過空間活化、妥善規劃使用，能夠紓解很多停車需求，希望透過中央與地方的直接溝通，加速施政推動。

高公局北工處副處長楊熾宗說，北工處願意把橋墩下方空間做為停車場，但希望市府或業者先提出計畫，有此需求後，高工局會上網招標，再委外由民間收費經營。

市議員陳志成、洪森永表示，該空地鄰近武崙溪，擬定計畫時，也要注意水土保持問題。

廣告
  • 居民爭取國道高速公路局釋出北二高橋墩下方閒置空地，初估可提供約60個停車位。（記者林欣漢攝）

    居民爭取國道高速公路局釋出北二高橋墩下方閒置空地，初估可提供約60個停車位。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捨實中、竹中 會考滿分選讀光復

宋配辰目標 拚上國立或國外大學今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈北部〉基金一路北二高橋下空地 居民促設停車場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.