〈北部〉基金一路北二高橋下空地 居民促設停車場
2016-09-09
〔記者林欣漢／基隆報導〕安樂區基金一路一帶停車空間嚴重不足，地方居民爭取國道高速公路局釋出北二高橋墩下方閒置空地，初估可提供六十個停車位，昨天相關單位現勘，將進一步確認土地權屬，朝委外發包方向建置停車場。
將朝委外發包方向建置
當地外寮里長吳芊汝指出，被國道三號高速公路貫穿、鄰近新山水庫的外寮里，有五千多名人口，主要分佈在武嶺街周邊，里內有許多公共設施都在國道三號橋墩下，加上早年建案未規劃完善，停車空間嚴重不足，且近來警方取締違停愈趨嚴厲，希望高公局能開放北二高P9橋墩下方周邊閒置空地，讓市府規劃成停車場。
立委蔡適應辦公室主任林明智昨邀高公局、市府交旅處、安樂區公所等單位人員現勘，林明智表示，初估該塊空地可整理出五、六十個停車格，透過空間活化、妥善規劃使用，能夠紓解很多停車需求，希望透過中央與地方的直接溝通，加速施政推動。
高公局北工處副處長楊熾宗說，北工處願意把橋墩下方空間做為停車場，但希望市府或業者先提出計畫，有此需求後，高工局會上網招標，再委外由民間收費經營。
市議員陳志成、洪森永表示，該空地鄰近武崙溪，擬定計畫時，也要注意水土保持問題。
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