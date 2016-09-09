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〈北部〉竹北高鐵站區商場 拚明年底開張

2016-09-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕高鐵新竹站區明年就會有商場了！交通部高鐵局公告招商的高鐵新竹車站商業區世興段四六、四七地號開發經營案，由暐夏投資公司得標，興建中的商業大樓昨天上樑，規劃有五層商場，擬引進精品店、風味特色餐廳，還將架設陸橋直通台鐵六家站，希望明年第四季對外營運。

暐順團隊說，由暐順營造、暐記開發投資的暐夏投資公司，在一○二年取得地上權開發許可，一○四年開工，擁有五十年開發營運權利，期滿還可續營運二十年，基地面積約二千七百七十七坪，將興建地下四層、地上二十層純商業大樓。

暐順經貿大樓興建工程昨天上午吉時上樑，高鐵局主秘楊正君、新竹縣副縣長楊文科、竹北市長何淦銘等人到場祝賀。楊正君說，高鐵新竹站周邊是所有站區中開發速度最快、最繁榮、高樓最密集的站區，佔全線運量百分之十，是高鐵局向外賓介紹的榜樣。

暐順營造董事長林清和期許，上樑後約九個月竣工，經驗收程序、取得使用執照，規劃在明年第四季營運。

做空中陸橋 銜接台鐵六家站

暐順團隊說，暐順經貿大樓內有停車場、超商、精品店、特色風味餐廳、辦公樓層、連鎖商務飯店或酒店式公寓，其中，地上一至五樓規劃為6+PLAZA（六家）商場，商場二樓更將架設有頂蓋陸橋，橫跨二十米復興三路銜接台鐵六家站，並可直通高鐵新竹站，步行只要三分鐘。

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