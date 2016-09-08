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〈台北都會〉逾2萬公幼娃娃 天天吃有機菜

2016-09-08

〔記者張安蕎／新北報導〕市府宣布本學期起，市內二九七家公立幼兒園、共兩萬五千五百名幼兒可「天天食用一道有機蔬菜」，所增加的費用，全額由市府補助，不增加家長負擔。

新北於一○二學年度起，公立國中小全面實施「每週食用一次有機蔬菜」，一○四學年度第二學期開始，向下延伸到公立幼兒園，支出約每年一．六億，市府同時要求各校「禁止使用含基因改造食材」。

市長朱立倫指出，新北市首創每週食用一次有機蔬菜，得到家長的肯定，行政院農委會也宣布跟進這項政策，要求六都從一○六年一月起全面實施；新北更從一○五學年度第一學期起再升級，公立幼兒園可「天天食用一道有機蔬菜」，不僅讓孩子吃得健康，更能藉此帶動國內有機農業發展。

市府擬推動至國中小

教育局估計，本學期公幼有機蔬菜供應量約一一四公噸，由新北市果菜公司統一向全國調度，市府每年支出約兩千四百萬元推動此政策，未來將視公幼推動情形，考慮是否向上至國中小。

朱立倫昨天化身有機農夫，帶著三峽插角國小附設幼兒園小朋友，認識有機蔬果標章、學習辨識採購有機蔬果，並與學生們共進營養午餐，幼童們大口吃著盤中的青江菜，開心的說，「原來這就是有機蔬菜，特別新鮮、好吃！」

朱立倫說，經過教育局、農業局及果菜運銷公司的共同努力，即便收托人數在十人以下的幼兒園，孩子們也都可以天天在幼兒園內享用有機蔬菜，從小為孩子的健康扎根。

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  • 朱立倫帶著三峽插角國小附設幼兒園小朋友，認識有機蔬果標章、學習辨識採購有機蔬果。（記者張安蕎攝）

    朱立倫帶著三峽插角國小附設幼兒園小朋友，認識有機蔬果標章、學習辨識採購有機蔬果。（記者張安蕎攝）

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