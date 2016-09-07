〈中部〉旱溪、柳川撈600公斤魚屍 議員疑工廠排廢

2016-09-07

〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日區旱溪、柳川河段前天出現大量暴斃魚群，環保局派人前往清除，魚屍總計重達六百公斤。市議員吳瓊華表示，旱溪、柳川每隔幾年就會傳出上游工廠排放廢水，導致下游魚群暴斃的生態浩劫，這次疑似趁著上游大雨過後排放，相當可惡。市府環保局目前已展開稽查，將持續追查污染源。

烏日區前竹里里長林東潭表示，四日晚間就接獲里民反映，旱溪方向傳出濃濃惡臭，臭到睡不著，前天一早前往查看，發現旱溪邊有大量魚屍，卡在光明一號橋下游的河岸彎道旁，應該已經死了一、兩天，開始腐爛發臭，由於附近住家很多，立即請環保局清理。

環局︰溶氧量低 持續監控周遭污染源

林東潭說，沒想到前天下午巡視光德國中旁的柳川步道植草磚工程時，又發現前德橋附近出現大量魚屍，由於柳川近一、二年復育得不錯，水質很好還長出水草，河畔步道也成為前竹、仁德居民休憩的去處，沒想到卻驚見大量魚屍，懷疑是上游不肖工廠趁著大雨偷排廢水所導致。

環保局稽查大隊長王宗邦表示，八月卅一日在旱溪上游就接獲民眾反映有大量魚屍，隨即展開調查，發現接近太平精武橋一帶，因現場水位偏低、附近水閘門關閉，附近淺灘區就已經發現上百條魚屍，經測試現場水質，酸鹼度、水溫都沒有問題，但是溶氧量非常低，篩選水中重金屬或毒化物都屬正常，但水質確實有不好的現象。

王宗邦說，大里積善橋在三、四日時也有民眾通報大量死魚，到場發現魚身都已經腐爛、眼球都變白了，研判應該是上游流下來，起初卡在石頭縫、水草中，下大雨時又沖刷下來，由於旱溪也流經東區、南區到大里，稽查人員也到東區列管的一些污染性工廠去查，但目前依水質和現場的狀況，還沒有發現排放廢水。

王宗邦表示，將持續監控東區及旱溪周遭的污染源，另外擔心魚屍腐爛造成衛生問題，清潔隊也已陸陸續續清了好幾天，對於旱溪水流量不足的問題也會持續關注。