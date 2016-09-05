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〈北部〉大武崙砲台停車場設照明 追星族憂

2016-09-05

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部北觀處日前在大武崙砲台上方停車場施工，打算整理環境裝燈，確保賞夜景的遊客安全，但此一美意引來武崙國中天文社指導老師李冠儀憂心，北台灣最棒的觀星勝地將因此消失。李冠儀今天上午將到北觀處基隆站溝通，盼北觀處打消此一構想。

北觀處處長陳美秀表示，的確有收到北觀處基隆站主任李思賢回報，李老師的美意與想法是件好事，今天會談後再看看能否有共識。

李冠儀說，當初合歡山昆陽、武嶺停車場為了提升用路安全設置路燈，卻讓觀星勝地因光害而變調，引來追星族搶救，最後裝好的高山路燈撤除，把無光害的星空還給觀星族。

李冠儀說，大武崙砲台停車場為「北台灣」業餘觀星聖地，交通方便，國三基金交流道下基金二路，五分鐘抵達停車場，無光害，海拔低，觀星條件不輸高山；李冠儀說，大武崙砲台停車場是基隆唯一且觀星品質排名前段的地點，一旦裝燈、貨櫃咖啡屋進駐，就完了。

李冠儀表示，他是武崙國中「天兵兵團」指導老師，經常帶學生到此地觀星，一旦此地因為光害而變調，學生未來要觀星就要跑很遠，基隆也少了一個可以自豪的觀星好去處。

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  • 基隆大武崙砲台停車場是北台灣觀星勝地，武崙國中「天兵兵團」經常在老師帶領下，到此觀星。（記者俞肇福攝）

    基隆大武崙砲台停車場是北台灣觀星勝地，武崙國中「天兵兵團」經常在老師帶領下，到此觀星。（記者俞肇福攝）

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