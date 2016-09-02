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〈北部〉宜蘭機關學校明年起 禁供傳統輓聯

2016-09-02

〔記者游明金／宜蘭報導〕傳統輓額（聯）掛滿告別式會場，告別式後隨之焚化，造成資源浪費與環境污染，宜蘭縣政府推動電子輓額（見圖，記者游明金攝），提供十一組電子設備與播放系統免費借用；昨起縣內各機關學校不再主動提供傳統輓額，明年起全面停止提供，每年可減少三萬餘幅傳統輓額，減少四．五四噸二氧化碳。

縣府認為，傳統輓額造成資源浪費，應做改革，民國一○一年員山福園（宜縣殯葬管理所）開始推動電子輓額，禁止懸掛傳統輓額，縣市首長、立委、議員等輓額，都以電子螢幕播放，在福園辦告別式的喪家，多能接受使用。

有些喪家在住家附近搭棚辦告別式，掛滿傳統輓額，縣府希望將電子輓額推到戶外告別式場，與宜蘭縣葬儀公會合作，提供十一組電子設備軟體與系統，讓殯葬業者與喪家申請借用，以公會做為連繫窗口。

縣府提供的電子輓額，分十二鄉鎮市別，每鄉鎮市都有六組，少年、中年與老年男女組，每組有廿六塊輓額可用；縣府表示，電子輓額軟體可以隨場地與落款人不同，隨時修改相當方便。

縣長林聰賢說，移風易俗不是一天、兩天就能完成，以前推行火葬，剛開始也不如預期，現在已有九成以上比例，只要透過政府與民間力量推動，不難達成，電子輓額的推動也是，剛開始以推廣與宣導為主，不是全面禁絕使用。

「好的事就應該推動。」宜蘭縣葬儀公會總幹事陳成發認為，電子輓額可以提升葬儀水準，節能減碳與環保，本來就應該響應，風俗民情慢慢進步與改變，大家應該都能接受。

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  • 縣府推動電子輓額，每年能減少三萬餘幅傳統輓額製作與焚燒。（記者游明金攝）

    縣府推動電子輓額，每年能減少三萬餘幅傳統輓額製作與焚燒。（記者游明金攝）

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