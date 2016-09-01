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〈南部〉高雄果菜市場違建 6里陳情促拆

2016-09-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市三民區高雄果菜市場違建爭議有不一樣的聲音！三民區果菜市場周圍六里代表約六十多人，昨上午向高雄市政府農業局陳情，要求市府儘速處理北側用地違法占用問題，務必拿出魄力，讓三民區脫胎換骨！

農業局副局長鄭清福回應表示，做為一個負責任的政府，縱然知道會面對各種壓力，仍選擇承擔及處理，因為如果現在不做，未來五十年也不會被解決。

到場陳情的里長包括正興里沈秀玲、同德里許元成、寶中里陳劉碧月、寶興里張真榮、灣興里張文青。

正興里長沈秀玲表示，三民區高雄果菜市場土地徵收案已於民國六十二年完成，法院也判決徵收合法，但占用戶遲遲不願搬離，阻礙都市發展，市府卻束手無策，任憑違法占用戶需索無度，甚至部分占用戶是在徵收後私下收受讓渡權，轉而向市府要求補償，公理何在？市府未能強勢作為，等於變相鼓勵圈地為王，不顧市民生命財產的安全。

飽受淹水所苦的里民說，寶珠溝沿岸每逢大雨來襲，便擔心淹水問題，下游孝順街更受淹水之苦數十年。如今市府要在當地興建結合滯洪功能的果菜市場，卻因部分違法占用戶的要求而停滯不前，反而對守規矩的市民造成財產及生命安全的危害，市府怎能成為非法住戶的打手。

當地里民說，極少數違法占用戶將三民區一分為二，致使十全路遲遲無法打通，造成交通壅塞及危險，難道違法占用的人民有正義，就可以吞食合法通行安全的公義嗎？

陳情代表認為，部分抗議搬遷者根本不是這裡的人，或早已不住在這，有些人四十年來更是收租營利，現在還向市府獅子大開口要求高額補償，其心可議。

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  • 三民區果菜市場周圍6里民眾向市府陳情。（記者蔡清華攝）

    三民區果菜市場周圍6里民眾向市府陳情。（記者蔡清華攝）

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