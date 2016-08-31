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〈南部〉【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增

2016-08-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕加速汰舊二行程機車，環保局實施三年三階段早鳥加碼補助方案，六月一日起報廢二行程機車，每輛補助款從二千五百元提高至四千元，六、七月兩個月已有六千九百五十四輛申請報廢補助，較去年同期報廢三千五百五十八輛，增加近一倍。

環保局強調，三年三階段早鳥加碼補助經費，包含市府及環保署的補助款，每輛補助四千元只到今年底，明年起市府補助款將少一千元，環保署的補助也將逐年減少，最多只剩三千元，一○七年環保局補助款再減到只剩一千元，連同環保署補助款，最多回復到原本的二千五百元，一○八年起，預計不再補助。

環保局表示，老舊二行程機車因燃燒不完全，排放青白煙及難聞的臭味，所含空氣污染物除了細懸浮微粒PM2.5，碳氫化合物是四行程機車的十六倍，一氧化碳則是四行程機車的二倍，每年受理民眾檢舉的烏賊車案件，高達九成以上都是二行程機車。

環保局強調，申請汰舊補助前，務必先完成當年度或前一年度的機車排氣檢驗，再辦理報廢或回收手續，才具備補助資格，另鼓勵淘汰二行程機車，並新購電動二輪車，今年持續加碼最高補助二萬五千元，僅新購電動二輪車，最高也有一萬六千五百元補助，洽詢專線335-4359。

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  • 南市環保局籲請民眾把握補助機會，加速汰舊二行程機車。（記者洪瑞琴攝）

    南市環保局籲請民眾把握補助機會，加速汰舊二行程機車。（記者洪瑞琴攝）

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