中油招考舞弊 93分重考變26分

2019-02-10

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣中油公司二○一六年十月招考僱員傳出舞弊疑案，檢調偵辦後，中油對錄取員工出奇招，重考國文、英文兩科，多達十六人重考分數和當初得分差很大，還有人原本九十三分，重考竟只二十六分，該十六人全遭解僱，其中十四人控告中油違法解僱，但一審均敗訴，其中三人放棄上訴。

中油突襲 重考國文、英文

黃姓男子等十四人向高雄地院、橋頭地院提告，指二○一六年間參加中油僱員甄試，先後通過筆試及口試，放榜後於二○一七年一月收到錄取通知書，不料隔月報到，中油派人以開座談會名義，將他們載到宏南教室進行臨時考測，並稱考試成績不做任何考核依據，當作日後分發單位參考，因此許多人當時作答不用心，不是用猜的就是隨意寫完就交卷。

不料，該十六人遭質疑上次考試舞弊，才會完全一樣的題目，分數落差如此大，要求主動離職被拒，一個多月後，中油竟以參加基本能力測試結果不符合業務需求、無法勝任工作等理由，將十六人解僱。

黃男等人主張考試未舞弊，錄取後雖是試用人員，應受勞基法保障，資方竟只以一次臨時測驗結果作為解僱依據，不等試用六個月期滿再評估，控訴中油違法解僱；中油抗辯強調，黃男等人招考成績名列前茅，還高出往年高分許多，因有舞弊檢舉，為測試新進人員基本實力是否符合業務需求，才會在二○一七年二月報到時，針對高雄地區錄取的六十四人，再以相同題目重考一次。

結果有十六人分數落差比率超過三十％，黃男原考九十三．七五分，重考竟只二十六．二五分，洪姓男子原考九十六．二五分，重考只得三十五分等，分數落差至少三十二．五分，最多還有相差六十七．五分的，顯見黃男等人均未達公司需要的任用資格，且試用期間並非正式僱用。

兩個法院審理後都認為試用期員工，不適用解僱最後手段性原則，加上黃男等人無法證明重考時，監考員是否曾宣稱「成績不會用做考核依據」，認為資方考量員工做事、考試草率，確有不適任情形，裁定中油於試用期間終止勞動契約，屬合法且有效，判黃男等十四人敗訴。

台灣中油公司

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