拒絕再協商 華航機師今晨罷工

2019-02-08

〔記者吳柏軒、許倬勛、羅添斌／綜合報導〕今晨六點開始，華航再度罷工！交通部民航局強調已成立應變小組，密切關注狀況，如有航班異動情形，會協助處理旅客疏運事宜。

桃園市機師職業工會昨天午夜宣布，自今天上午六點於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，要求所有訊息以工會發布為準。並不得私自接受資方給予之任何條件或利益。

民航局成立應變小組因應

華航機師以疲勞航班等問題未獲善意回應為由，昨天白天由桃園市機師職業工會宣布：「即刻隨時準備發動罷工行動！」華航指工會不應在協商中增加條件，但仍不放棄協商。交通部次長王國材直言：「春節罷工影響太大！」部長林佳龍希望雙方以旅客權益為重。交通部預計今日邀集雙方，會同勞動部、桃園市勞動局等代表，盼透過溝通解決罷工危機，但工會昨晚明確回絕，表示不會參加今天的勞資協商座談，稍後即宣布今晨罷工。

華航機師以疲勞航班、升訓制度等問題未解，昨由桃園市機師職業工會聲明，批華航以競爭力為由，無視飛安、飛行員空中長時過勞問題，宣布隨時準備發動罷工。

華航表示，去年機師工會已取得正駕駛每人每月多一萬元飛安獎金，華航機師年休假日更有一五七天到一七四天之多，但公司仍未放棄協商，也願接受對企業有建設性的方案。關於疲勞航班中的紅眼航班議題，公司也願檢討，呼籲工會以旅客為重。

遊客批工會綁架客戶權利

華航機師罷工消息引發批評，林姓遊客批工會利用重大節日犧牲和綁架客戶權利，網友Kokei Chang認為機師罷工，無辜地勤人員將被旅客臭罵。另也有網友聲援罷工行動。

機師職業工會常務理事陳蓓蓓強調，「感覺沒有對談空間」，對社會大眾感到抱歉。

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