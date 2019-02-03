美研究：長時間戴耳機 恐致聽力損傷

2019-02-03

文／王拔群

隨著手機的使用率越來越普遍，耳機也變成附屬的標準配備，過去所使用的隨身聽現在也早已經被手機取代，但大多數人所不知道的是，長期使用耳機會造成聽力損傷。

根據發表在美國醫學會雜誌（JAMA）的研究文章顯示，手機是造成青少年與年輕人聽力損失發生率提高最大的原因之一，我們可以去假設這種情況也會發生在老年人身上。

噪音聽損 無藥可醫

噪音是聽力損失的最大凶手，當外界的聲音傳導到耳膜，耳膜會震動，將能量傳達到內耳耳蝸。過分強大的能量會傷害耳蝸內的毛細胞，如果音響過於強大且暴露時間過久，就會使毛細胞失去功用，此噪音造成的傷害是在不知不覺中發生，反而比較不容易恢復。

到目前為止，還沒有藥物可以治療因為噪音所造成永久性的聽力傷害。

聽力是否受到傷害與噪音暴露的量、時間以及音源距離有很大的關係，戴耳機所造成的聽力傷害可歸類於噪音引起聽力傷害的一部分，最主要原因是耳機塞在耳道當中離耳膜非常接近，長時間地使用手機造成噪音聽損是不可避免的。

根據美國疾病管制局公布的資料顯示，大於100分貝以上的聲音（例如：電鋸、割草機、搖滾音樂、噴射機聲音），幾乎暴露幾分鐘就可以造成聽力的傷害；90分貝的噪音暴露幾個小時聽力就有可能受損。一般人所常用的手機耳機音量可以調高到110分貝左右，因此在幾分鐘即可造成聽力的損害；60%以上的聲音可以在80分貝以上，聆聽幾小時後也可能造成聽力的損傷。

宜改用耳罩型耳機

因耳機直接塞入耳道距離耳膜太近，因此醫師通常建議使用耳罩型耳機，因距離會較遠且耳罩也有調整音質的作用，使噪音不那麼尖銳。

此外，現在有些手機有推出利用資訊科技將背景噪音消除的程式，這對於減少聽力傷害也有幫助，當然最重要是使用者能將音量調低且減低暴露的時間。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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