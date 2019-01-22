台大醫院新院長未定 陳石池代理到7月／傳推薦名單為江伯倫、余忠仁 醫師爆料：陳維昭態度將影響管中閔

2019-01-22

〔記者林惠琴、劉力仁、吳柏軒／台北報導〕台大醫院院長何弘能任期將於一月底結束，國內龍頭醫院下一任掌門人遲未出爐，據傳醫學院推薦兩位人選為台大醫院副院長余忠仁、江伯倫，但管中閔決定由現任副院長陳石池代理到七月底。台大醫院資深醫生向本報爆料，台大醫院院長的產生，往年都是派系爭奪下的產物，這次也不例外，希望管中閔擺脫派系思維，選出一個沒有派系包袱、可以放手改革台大醫院的院長。

院內另股力量支持黃瑞仁

資深醫生向本報爆料，管中閔才剛上任，根本不清楚台大醫院內部派系運作及爭奪資源惡質傳統，各方人情壓力湧向管，管「被嚇到了」，沒有辦法做出決定。

資深醫生表示，目前除了余忠仁及江伯倫，台大醫院內部有一股力量支持台大雲林分院院長黃瑞仁，管也徵詢各方意見，加上管非常聽從陳維昭的意見，但陳維昭目前態度未定，所以人事卡住。

江、余各有靠山 黃無派系

資深醫生分析，江伯倫較靠近現任院長何弘能的人脈系統，余忠仁則是楊泮池的學生，各有靠山；黃瑞仁在台大醫院並無派系，但因黃將雲林分院經營得有聲有色，對於希望台大醫院擺脫派系控制的醫師們，黃成為希望所寄。

研判管在等醫學院選出新院長

管中閔請陳石池代理到七月底，台大醫師分析，管應該著眼於到時候台大醫學院選出新的院長，可以推薦新的人選。

台大醫院院長原則三年一任、可連任一次，根據醫院組織規程，台大校長會諮詢醫學院院長後決定最終人選，至於醫學院院長可能會與醫院院長討論推薦名單，但醫院人士指出，也曾有醫學院院長與醫院院長各自上呈名單，提供台大校長參考。

無遴選機制 由少數人決定

資深醫生說，台大醫院院長產生，完全沒有遴選機制，就是那少數幾個人決定；台大醫院發言人王亭貴也指出，醫院院長產生，除醫學院院長、醫院院長、校長較清楚內容，其他人真的無從得知。

至於這次提報給管的院長推薦名單？醫學院院長張上淳、醫院院長何弘能均不透露；張上淳提到自己只是被諮詢，提供意見而已，何弘能稱自己覺得能力不錯的人就會推薦，但人數、人選未細談，低調且 為難地說道：「不要再問我了！」

醫院內部流傳，除了余忠仁、江伯倫外，尚有台大醫院雲林分院院長黃瑞仁，黃瑞仁最後被刪掉了；至記者截稿，未能聯繫到黃瑞仁，無法獲知其回應。

傳聞管另徵詢名單外人選

據傳醫學院長的推薦名單早已送到台大校長辦公室，當時為代理校長郭大維，一月八日管中閔上任後，至今仍未做出選擇；更有風聲指出，管中閔還另徵詢名單以外人選，台大秘書室回應「對於臆測，不予回應」。

余忠仁曾任台大醫院內科部主任、江伯倫專長是小兒過敏、風濕、免疫不全疾病，兩人在臨床、學術均有高度成就。對於被推薦為院長，均稱不清楚，無法回應。

台大醫師指出，余忠仁或江伯倫在專業、形象等各方面，均足以勝任院長一職，只是余忠仁出身內科，屬於大科，醫院事務多由大科主導；江伯倫出身小兒科，可能多少會有一點差異。

管若另聘他人 恐難服眾

另有醫師強調，醫界講究資歷，管中閔若最後另聘他人卻無法服眾，恐衍生很多問題，估計管最後會從推薦名單上勾選。

台大醫院院長產生流程圖

台大醫院副院長江伯倫。（資料照，記者劉信德攝）

台大醫院副院長余忠仁（左）。（資料照，記者林惠琴攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/