華航集團去年全部賺錢 何煖軒：今年將調薪

2019-01-21

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天將召開董事會討論去年財報，華航董事長何煖軒十九日透露，去年華航集團全部賺錢，尤其台灣虎航賺進半個資本額以上，公司賺錢、員工分紅，華航今年預計將再調薪。何煖軒也預估，今年航空客、貨運市場仍將持續成長。

華航十九日與慈濟宣布合作「機上愛心醫師」專案，何煖軒與媒體茶敘時表示，去年華航集團全部都有獲利，去年平均調薪三％，今年還會再調，包括年終獎金，待董事會討論通過後對外公布。

但華航企業工會質疑， 華航去年營收創一七○八億新高，今年發的年終獎金卻比前一年少九千元，更從高層口中證實，今年調薪幅度將比去年少。華航表示，即使去年盈餘沒有前年好，仍將依照團體協約拿出盈餘的兩成分配；且團協也明定，無論有無盈餘，均發給相當於一個月基本薪的獎金。

何煖軒分析，去年華航客、貨運營運表現不錯，客運以日本、韓國、中國最佳，其中，韓國旅客增加不少。桃園機場去年四六五三萬人次、較前年增加超過百萬人次，代表航空公司運量成長，預估今年仍將持續成長。

貨運方面，何煖軒預估今年仍樂觀，主因是跨國電商興起，貨物增加、型態改變。

去年國際油價上揚，大幅增加航空公司營運成本，何煖軒表示，華航飛機雖然不夠，但只要妥適安排，還是能賺錢，例如A350飛安大略就賺錢，主因飛機省油，讓機隊發揮最大效益。

此外，何煖軒去年推出「華航哩享購 」電商平台，首波獨家限量商品為機師飛行夾克，幾乎已經賣光，何煖軒說，近期推出互動式的新平台，瀏覽畫面看到的東西，都可以點選購買。

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