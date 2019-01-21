星期專訪─教育部長潘文忠：對管案態度一致 半年提遴選改革

2019-01-21

記者黃以敬、吳柏軒／專訪

去年四月發表聲明，抗議教育部依法進行台大校長遴選爭議的監督卻遭到泛政治化攻擊與污衊，因而請辭教育部長的潘文忠，再度回鍋出任部長，創下教育史上紀錄。

面對台大新校長在爭議中上任，又遭監察院彈劾等更多爭議，潘文忠受訪強調，大學要自主自治，也一定要能自律，必須能面對與處理社會爭議；大學校長遴選則必須達到公開、透明及公平的最基本普羅價值。他當初堅持如此，如今態度仍一致，將在六個月內提出大學校長遴選改革案，大學與遴委會權與責都須更釐清及對等，當選人的適格性也須更禁得起檢視。

問：回任教長被視為蘇內閣最大爆點，心路及轉折過程？

答：這次內閣改組較急，蘇院長是過去在台北縣的老長官，院長直指「教育部從高教、國教許多政策，都是你任上規劃，有責任去執行與落實」，也憂心生手接手不易，我因此回到教部，希望教育施政能更穩健推行。

而台大遴選爭議還在延續，我先前聲明很清楚，教育部是依法行政，對台大遴選爭議要求釐清，也針對當選人遭檢舉的適格性問題作檢視，教育部及台大都有責任向社會釐清，卻引發泛政治化污衊，徒增教育部同仁壓力和負擔。作為部長，我必須表達立場，所以選擇離開。

而後來的政大校長遴選，就要求所有候選人須對兼職完全揭露，教育界有影響。

國內公立、私校校長遴選，這兩年都傳出問題，台大爭議更凸顯許多制度面問題，我先前已啟動要作大學遴選制度的檢討。預計半年內提出改善方案。

一是遴選制度面，學校所訂辦法、辦理程序，及候選人資格適格性，都須更達到程序公開、資訊透明、需經討論審查等。

大學要自主，遴選等行政制度設計也要確保自律，力求無爭議。例如有人建議，在大學設專責單位協助遴委會，作人事資訊及遴選法規的查核，也有建議另設大學遴選監督委員會，或是遴委會也要有處理申訴或爭議的責任，都納入修法考慮。

絕不容許未經核准違法兼職

問：監察院除對台大遴選瑕疵作糾正，也作出校長當選人兼職違規的彈劾案。教育部又將如何處理？

答：彈劾案還需待法務部公懲會後續複審及決定處分，管校長先前請假未對監委說明，公懲會或許會再聽取他有無申辯。這都是法定程序。

管校長的兼職爭議，涉及在中研院、國發會及政委等公職階段，監察院強調銓敘部的公務人員兼職辦法規定「固定」、「持續」、「長期」領錢算是兼職，公懲會或許也會請這些任職單位再確認有無核准等等。教育部會依公懲會的處分去執行。先前教育部核聘台大校長，也已提醒台大與新校長需直接面對後續。

立法院也要求清查及公佈大學違規兼職。教育部現有清查國立大學教授兼職企業獨董，但也需更深入了解兼職樣態及各案狀況，釐清後會公佈，也會要求大學對教授兼職作好規範及管理。基本原則是，遵照規範，無論大學或機關，專任人員兼職就必須先取得核准，絕不容許未經核准就違法兼職。

大學自主遴選 人選須經得起檢驗

問：又將如何督促大學自主且自律？

答：大學自主選校長，但要確保過程及人選，禁得起外界檢視及教育部監督，就是自律。

大學辦學也是。教部支持大學自主發展，但大學辦學成效、研究成果不是自己說了算。高教深耕計畫，就要求辦學資訊也公開，除先前的招生率、註冊率等，教育部將要求更公開財務、辦學績效，甚至揭露學生的畢業流向、學習表現等等。

問：一一七年又將一波少子化海嘯，如何確保高教更良性發展？

答：大學應要特色發展，不是一味要求政府保護，不是求學生多，而要辦學精緻優質，例如經國管院轉成「小而美」的中信金融管院。

諸如專案輔導、退場條例及退場基金等，教育部也在全面思考學校經營問題，希望做好師生妥善安排等配套設計。大學退場不能尾大不掉，目前是明確訂出停招後、三年內需完成改辦的期限，否則就解散董事會，校產清算等。

大學發展也會更正向思考，如深耕計畫，推動獨立型的國際研究中心，更鼓勵大學在特色領域拔尖等。玉山計畫ＵＳＲ計畫更鼓勵大學接地氣、顯現社會責任。

幼教公共化擴至六都 3月提方案

問：「幼教公共化」被傳為你與賴揆理念不同而求去的原因之一。六都可八月擴大實施？

答：外界誤解了，不是理念不同，賴院長對少子化議題很關注，希望提出全國振興方案，起初認為台南方案可推，但後來考慮各縣市物價差異而調整。

目前方案有三部分，一是公立幼兒園，成長空間較有限；另一是我建議擴大推動非營利幼兒園一二七四班計畫，後來政院同意再增一千班。三是「準公共化」幼兒園，台南案是讀私幼但繳公幼費用，但全國收費太不一，尤其都會區較高，後來方案已有調整。

目前十五縣市先推，預計八月擴大到六都，三月底訂出方案。已請研究可否訂些教學改善的標準，或是教保員薪資提高到某一水準，就擬增加對私幼的成本補貼，也考慮分區給不同的收費彈性。公共化最重要是家長托幼每月繳費不逾四千五百元，至於補助調整的差額，或再由中央與地方討論分攤。

今年更將推《幼兒教育及照顧法》修法，開放企業可開辦幼兒園，幼教也不再限於「幼兒園」學校模式，引導企業及社會共同照顧幼兒，支持青年兼顧工作與家庭，但都限「非營利」。

問：八月將實施的十二年國教新課綱，教科書與老師可否如期？教育將有新局面？

新課綱8月上路 新書5月完審

答：要發行教科書的四十五份課綱去年已公佈，出版社也做了預先準備，書正在審理，最慢五月底完成，地方政府、高中職就可選書，八月首批適用的高一生都應會有新書。

新課綱大增選修課程數量與比例，預期將增加「跑班」、「選課模組化」等狀況， 我兩年前就主張先作「試驗前導」，編經費擴增教室空間及人力，現有高達五百多所前導學校試行，可能問題也不斷有回饋與改善。

這次也提早與大學選才對話，不只是學測、指考科目調整，例如資訊能力是所有學校都認為重要，但大考沒有，未來高中的資訊選修課，就可納入高中學習歷程表現，也可作升學計分項目，大學招生更與高中課程連結。

問：教師是教改關鍵力量，而年金改革將出現教師延退，但學校因少子化希望減班減人，人力如何重新布局？

答：年改對教育現場確會影響，但過去平均五十歲是教師退職的界線，體能與經驗高峰期就退休是可惜，是可延長教學、更與國際接軌。

教育部會注意教師收入待遇及職場環境變化，我曾針對少子化推動過國教精緻方案，未來或是減少教學與行政負擔，或是調整生師比，或對人力作延伸運用，會規劃因應方案。重要是要支持及提升教師的教學熱誠與活力，教育改革才能更成功。

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