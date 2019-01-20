行銷萌實力 台漫要國際化

2019-01-20

〔記者吳柏軒／台北報導〕二○一九年台北國際動漫節昨開幕首日，吸引十萬五千名漫迷們瘋狂搶購商品、爭睹作家及偶像，文化部官員深感漫迷滿滿的熱情與愛，立法委員鄭運鵬亦坦言是「終身消費者」，盼台漫活動能經營起台灣品牌，向國際宣傳萌實力。

中華動漫出版同業協進會指出，今年共有六十五家業者擺出五百個攤位，並由台、日動漫作者、輕小說作家、動漫聲優、偶像團體等參展演出，昨有《工作細胞》的血小板聲優長繩麻理亞首次訪台；台日合作的布袋戲動漫《東離劍遊記》也舉辦角色扮演原創表演；日本當地偶像PUNITAN首度來台熱歌勁舞「圈粉」等。

漫協指出，今年為了要將台灣漫畫推向國際，特別集結各地知名吉祥物舉辦「Mascot Taiwan吉祥物大賽」，勝出者要遠赴日本出征，挑戰「萌實力」；同時今年也與世界COSPLAY大賽合作，在動漫節最後一天舉辦台灣區選拔賽。文化部次長丁曉菁說，感受到漫迷對動漫滿滿的熱情與愛，將主打台漫品牌國際化行銷。

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