關節炎患者想進補 先諮詢中醫師

2019-01-15

文／葉祐安

關節炎是常見的慢性疾病之一，主要是關節的軟骨退化或者結締組織發炎，導致關節疼痛而干擾關節的正常運動。

關節炎可發生在背、頸、膝蓋、肩關節、手、髖關節、足踝等，包括：退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、外傷性關節炎、痛風性關節炎、感染性關節炎等。

關節炎在中醫屬「痹症」範疇，由於易受天氣變化，如：颳風、寒冷、下雨等誘發或加重，故中醫將成因歸類為風、寒、濕等外邪侵襲肢體、經絡、關節，使氣血運行不暢而引起痛、腫、重、麻等症狀。

中醫認為，冬季氣候寒冷，人體對於營養及能量的需求也增加，是藏精氣的時節，內經提到「冬不藏精，春必病溫」，可知道適當的進補，可以提高身體的抗病能力，為來年的健康打下基礎。

「補」，在《說文解字》是「相益」的意思，進補的概念是講究吃下去的東西對身體有益。然而，關節炎患者適合冬令進補嗎？中醫明確指出「虛者補之、實則瀉之」，進補主要是針對體虛者，無論是氣虛、血虛、陰虛或陽虛，若體內有外邪或實邪則不宜，這些都需仰賴中醫的望、聞、問、切來作出判斷，尤其有出現下

列情況時，暫時不宜進補：

●感冒、喉嚨痛、咳嗽痰多者。

●口乾舌燥、身體發熱者。

●舌色偏紅、苔厚膩者。

●急性期或是慢性疾病急性發作期，關節紅腫發熱者。

●身體極度虛弱者，即所謂「虛不受補」。

以台灣現況，已不像傳統社會久久才吃到肉類，我們面臨的其實是營養不良（不平衡飲食所造成的營養素缺乏、過剩、或比例失調），而不是營養不足。因此，坊間進補常見的羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、麻辣火鍋等，多半以肉類及大量酒類為主，對身體其實會造成負擔，如果平常飲食就不缺魚、肉，其實就不應再過度進補，建議不了解中醫的民眾在進補之前應該諮詢中醫師，不要盲目進補，未分辨自己的體質就亂補，不當的食物或藥物偏性可能讓體質往更糟的方向而造成反效果。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫傷科醫師）

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