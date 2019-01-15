心臟病患者登高山 當心惡化

2019-01-15

文／陳文皇

高海拔山區吸引越來越多的旅行者前往挑戰。有研究指出，在過去幾十年中，每年到高海拔地區的人數大幅增加，其中包括越來越多的老年人，例如在尼泊爾尋求簽證的遊客中，大約1/3希望以徒步方式登高，其中50歲以上佔了20%，在尼泊爾徒步旅行者中，心臟病佔直升機撤離的5%左右，但大部分的人似乎只關心與高山相關的疾病和創傷，反而輕忽本身心血管疾病在高海拔地區引起惡化的可能性。

高海拔環境使心血管疾病患者，可能會因氧氣輸送減少、交感神經刺激、心肌氧需求增加、異常血管收縮以及血液動力學改變，而引起併發症。

高海拔旅行的持續時間、運動負荷程度，以及先前的心血管病史，均是影響心血管疾病患者的健康因素，其他不利心血管疾病危險因素包括：高海拔低溫及惡劣氣候，使心肌梗塞的發生率增加。

穩定型冠心病患者平常有遵照醫囑及服藥，在高海拔地區活動是相對安全的，而不穩定型心絞痛、無法控制的心律不整、有症狀的心臟瓣膜疾病或無法代償的心臟衰竭患者，除非在緊急情況下，否則應避免至高海拔地區旅行。

特別是，裝有人工機械性心臟瓣膜的患者，在急性高海拔暴露可能會增加瓣膜血栓形成的風險；心臟衰竭患者特別容易受到高海拔的影響，更容易罹患急性高山病。

行前經醫師評估並根據需要調整藥物，攜帶適當的預防藥物，患者應考慮使用個人自動體外除顫器（AED）或確保他們在高海拔時，知道設備處於治療距離內，並能獲得適當的藥物和醫療服務。

（作者為台中童綜合醫院藥師）

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