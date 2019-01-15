台鐵20處危險彎道取直 納入普悠瑪事故「新馬站」

2019-01-15

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵普悠瑪去年在宜蘭新馬站彎道附近發生嚴重出軌事故。台鐵昨宣布，今年起針對彎道半徑較小的危險彎道，陸續展開截彎取直計畫，總計斥資超過一百二十億元，預計改善東部幹線包括新馬站共二十處，最快三年後完成。

斥資120億 3年後完成

台鐵說明，預計截彎取直的彎道包括新馬站一處、猴硐站至雙溪站間十六處、龜山站至外澳站間三處，已提報交通部與行政院審查。其中，新馬站改善範圍從武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約二千六百公尺，預計將新馬站移約一．四四公里至武荖坑橋北端，彎道半徑將從三○六公尺調整為五百公尺。

新馬站移站 經費6億

台鐵表示，原有截彎取直計畫未包含新馬站，主因是車站須遷移，但事故之後，獲得地方同意，最快明年開工、一一一年底完工，並將新設兩座岸壁式月台，經費約六億元。

另外，猴硐站至雙溪站間共計十六處彎道須改善，目前彎道半徑均小於五百公尺，且最大坡度達千分之十六．八，例如牡丹站至雙溪站間距離僅約三公里，高度落差卻有五十公尺，貨運列車北上均須加掛輔機牽引。

猴硐站至雙溪站間路線長約九七六○公尺，台鐵擬新建長七千四百公尺的隧道，路型為一個大彎道，彎道半徑達一千五百公尺、坡度為千分之八．二，確保列車時速維持在一百三十公里左右，預估工程總經費九十五．四億元。

龜山站至外澳站間三處彎道半徑小於六百公尺，且易因雨而積水、擋土牆坍塌，台鐵規劃將路線西移，避開易致災區域與民房。新建彎道為半徑達一千公尺的長隧道，預估總經費為十九．五億元，核定後三年完成。

台鐵截彎取直彎道地點

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