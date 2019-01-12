普悠瑪罹難補償金入帳 低收資格卻沒了

2019-01-12

〔記者張存薇、王秀亭、鄭瑋奇、劉力仁／綜合報導〕釀成嚴重死傷的普悠瑪翻車事件，其中罹難的卑南國中學生陳睿杰家境清寒，因台鐵付了五百多萬的補償金，造成陳家的低收入資格遭取消，台鐵局、台東縣政府都愛莫能助，總統蔡英文承諾「個案處理」跳票，造成陳家二度傷害。

交通部表示，當初曾詢問衛福部是否能協助，衛福部回應由地方政府認定。台鐵局說，低收入戶認定涉及法令層面，台鐵沒有處理權責，只能請台東縣府協助，對此，台鐵局長張政源、主秘朱來順等人日前專程拜訪台東縣長饒慶鈴，縣長承諾盡量協助；若最終無法處理，會再去拜託衛福部、內政部看能否提供協助。

卑南國中十二歲柔道小將陳睿杰出身於低收入家庭，當天從韓國柔道交流回台，不幸搭上死亡列車，家屬悲痛萬分，在台鐵的五百多萬補償金匯入後，低收入身分立即被取消，陳睿杰媽媽無奈地說，普悠瑪翻車事故發生太突然、心情迄今仍難以平復，當初總統蔡英文說的話讓人覺得不算數。她說，不是一定要低收入戶資格或政府補助，現在只希望普悠瑪事故能好好圓滿的處理。

法令難解套 陳睿杰母無奈

台東縣社會處長曹劍秋表示，衛福部及縣府社會處很努力為陳家尋求解套方法，但低收入戶指的是「經濟」弱勢，社會救助法有相關規定，動產因為補償金而超過法律規定，尋遍現有法令，確實找不到可以列為低收入的通融空間。

曹劍秋說，即使縣府通融、准予認定陳家為低收入戶，最後也會因法律公平正義問題被認定無效，所以無法自行認定，除非法令制定機關協助解釋，尋求解套。

律師詹順貴建議，相關單位可修改中低收入戶的認定條件，將有繼承關係的近親因意外事件死傷所受賠償（但來自自己或親屬投保的保險所獲理賠除外），不計入中低收入戶財產之計算，並溯及自去年生效，此案可以解套，陳家繼續保有低收入戶資格。

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