先毒蛋後水患 蛋價飆20年新高／蛋農減養、需求增加 批發價一斤漲到45元

2019-01-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕雞蛋批發價格創二十年新高，雞蛋產地價格去年六月後一路狂漲，從當月最低價每台斤二十四．五元，昨已經來到三十六．五元。蛋商同業公會理事長高傳謨指出，批發價一斤四十二元實在撐不下去了，昨天起調高到四十五元，是二十年的新高。

高傳謨表示，從二○一七年到二○一八年，平均每天雞蛋數量都可以出貨到十一萬箱，一箱約二十台斤。但是前年戴奧辛雞蛋事件之後，養雞戶因為銷量大減，入不敷出，開始減養。去年清明節種雞場疫苗又出問題，小雞數量接不上來，後來八月中南部水災又淹死幾十萬隻雞，供給數量減少都在這時候顯現。

除了供給減少，近期需求又增加，導致供給無法平衡。高傳謨說，農曆過年將近，食品加工業者雞蛋需求量大，加上天氣變冷，消費者吃火鍋也都會用到雞蛋，到過年前批發價應該會維持在一斤四十五元，等年後看看雞蛋數量，觀察市場情形，再做批發價的調整。

雞蛋產地價格去年一路往上升，二月份月均價二十三．二元，六月份漲到二十六．六元，七月又漲至二十八．四元，一路飆高到十月的三十三．五元後，價格暫時穩定下來。但昨產地價格又往上漲至三十六．五元，批發價也跟著喊漲。

苦撐4個月 昨一口氣漲3元

高傳謨也指出，雞蛋批發價一斤四十二元已經維持四個多月，再也撐不住了，所以昨天一口氣調漲三元。

農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙表示，往年過年前都會有一波因為需求提高導致漲價的現象，但是越逼近過年或過年前一週，因為交易趨緩，價格就會回穩。

李宜謙指出，現在每天雞蛋供應量約十萬箱，消費市場需求約是十萬五千箱，約差五％，加上最近中南部日夜溫差大，影響產蛋率，導致供應有稍微滑落，春節前需求量還是會較大。至於民眾反映買不到雞蛋，比較可能是買不到像以前那樣便宜的雞蛋。

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