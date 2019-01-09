暈眩後失聰 竟是耳中風

2019-01-09

記者謝介裕／南投報導

65歲的陳先生平時就有暈眩的老毛病，前幾天起床後，頭部感覺有些暈眩，原以為休息就會好，不料，午餐過後，出現耳鳴，然後右耳突然聽不到任何聲音，他在家人陪同下，火速就醫檢查，確診為突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」，幸好注射類固醇等相關藥物，並配搭針灸輔助療法，在中西醫合併治療後，重拾聽力。

中西醫合治 恢復聽力

南投醫院院長洪弘昌指出，「耳中風」指的是，突然發生聽力障礙，主要是神經性的問題，不包括耳屎塞住、耳膜進水或耳朵遭外力撞擊等情況，目前病因不明，有可能與病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂或長期熬夜、壓力過大，以及秋冬季節天氣變化過大，導致血液循環較差等因素有關，目前治療方式以口服、靜脈或耳內注射類固醇為主，再輔以高壓氧治療或中醫針灸治療，以多管齊下手法增強療效。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮進一步表示，古代中醫對突發性耳聾稱為「暴聾」，傳統醫學理論認為，聽覺與五臟六腑有密切關係，兩耳通於腦、腎氣通於耳、脾主全身氣血運化，若氣血阻滯就可能會引起耳竅閉阻，可透過針灸療法促進氣血循環，患者歷經約半個月治療，果然聽力漸漸恢復。

把握7天治療黃金期

儘管目前尚無方法可預防「耳中風」，但醫師建議民眾保持良好飲食習慣、充足睡眠、運動與避免處於噪音環境，才是聽覺保健之道，並提醒患者應把握7天治療黃金期，一旦延遲就醫，便可能造成聽力永久受損，不可不慎！

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