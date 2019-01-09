喉咽反流 中醫可緩解

2019-01-09

文／林揆喨、姜智釗

36歲的連小姐最近因為年關將近，工作異常忙碌，還要忙著照顧家中的大大小小，長期熬夜又三餐不繼，除了開始出現消化不良的症狀，喉嚨還常常有痰，連聲音都有點沙啞，就醫後發現是喉咽反流，治療後，逐步恢復原本的生活品質和美妙嗓音。

喉咽反流指的是，胃酸經由食道反流到咽部和喉部所導致的發炎，可能會出現喉嚨痛、聲音沙啞、咽喉卡卡、慢性咳嗽，還有反覆性的清喉嚨等一連串症狀。

大約有1成耳鼻喉科門診病患有喉咽反流的困擾，如果年逾50歲又有抽菸或喝酒的習慣，更要早日就診，以排除惡性腫瘤的可能性。

喉咽反流在中醫有「喉痺」、「梅核氣」、「喑啞」等稱呼，中醫除了使用利咽化痰的中藥改善局部咽喉不適外，並用疏肝理氣、和胃降逆的方式緩解反流不適。

此外，中醫常用針灸透過前臂的喉靈和大腿的通胃等穴位來緩解喉咽反流的症狀，有此困擾的民眾平時也可適度按摩這兩個穴位。

晚上睡覺時，不妨試著調高床頭，建議減少酒精、咖啡、辛辣和甜食的攝取量，進食的速度不要太快，並且適度運動，可以同時控制體重，還能調適情緒和壓力狀態，有助於早日擺脫喉咽反流的煩惱。

（作者為桃園市風澤中醫診所中西醫師）

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