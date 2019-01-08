每日滑手機2小時 糖尿病患恐失明

2019-01-08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台日學界跨國研究發現，每天滑手機二至三小時，糖尿病患發生眼部視網膜病變機率，是健康人的五倍，嚴重甚至恐會失明。

醫師指出，糖尿病患抵抗力差、眼睛微血管脆弱，視網膜細胞更易遭藍光傷害，使用手機等3C產品必須控制螢幕亮度，最好加貼防藍光螢幕保護貼，減少對眼睛傷害。

醫師建議貼防藍光保護貼

輔英科大附設醫院眼科教授洪啟庭與日本防衛醫科大學教授竹內大，三年前展開跨國研究，選用一百名上班族受測（台日、男女各半）、年齡平均四十歲，受測者長時間用電腦工作，下班後使用二至三小時智慧手機，其中五十人為糖尿病患。研究結果刊登於最新一期「日本光學雜誌」。

洪啟庭表示，研究顯示所有受測者都有乾眼症引發的眼睛乾澀，而糖尿病病人眼睛都會出現出血點增加、棉絮斑增加等問題，八十％病人更自述視力變差、飛蚊症現象增加，若在500Lux藍光下長時間暴露達三年，甚至有視網膜剝離或失明風險。

他建議，患者應縮短每日使用手機時間，同時加貼合格的淡黃或淡橘色抗藍光螢幕保護貼，減少可能衍生的併發症或失明。

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