逾1成病患 中風才知罹肺癌

2019-01-04

〔記者林惠琴／台北報導〕肺癌長期位居國人十大癌症死因首位，原因是初期通常無症狀，發現時多已晚期。醫師表示，約一成以上肺癌患者，因出現中風或其他症狀就醫檢查，進而發現肺部有腫瘤，確診肺癌轉移，成為奪命元凶。

台大醫院雲林分院胸腔內科醫師陳崇裕說明，門診約每十名肺癌患者就有一人腦轉移，除了中風症狀外，部分病人會發生認知或記憶變差，例如需要別人協助、忘東忘西，容易與失智症混淆。

陳崇裕曾收治一名年約五十歲家庭主婦，一次走路跌倒骨折後，檢查確診是肺癌骨轉移，近期有中風症狀，結果癌症復發、肺癌腦轉移，臥床不起。以該名個案為例，基因檢測發現有肺癌表皮生長因子受體（EGFR）基因突變，符合標靶藥物治療，成功控制病況，不料復發腦轉移，基因檢測又發現有T790M抗藥突變基因，經對症下藥後，終於逐漸恢復行動並出院，現在按時吃藥、定期回診。

林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科醫師郭志熙指出，肺癌患者若發生腦轉移，由於治療工具有限，加上藥物在腦部穿透性較低，十分棘手；現有新藥可針對特定基因突變患者對症下藥，並改善副作用、延長存活率，只是尚未納入健保給付，每月藥價上看三十、四十萬元。

郭志熙提及，免疫療法也是治療肺癌選項之一，甚至免疫療法與化療併用也有成功案例，未來還可能出現多標靶併用療程，嘗試找出更好的治癌方式。

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