綠色旅遊勝地／台灣3地入選全球百大 勇冠亞洲

2018-12-30

〔記者楊綿傑、翁聿煌、林敬倫、劉禹慶／綜合報導〕台灣好美！二○一八年全球綠色旅遊勝地（The 2018 TOP 100 Green Destination），台灣勇冠亞洲各國，共有澎湖南寮、新北市坪林、東北角暨宜蘭海岸國家風景區三處入選。

此項選拔由總部設在荷蘭的綠色旅遊基金會主辦，今年為第四度選拔，被提名者必須提出各種證據，證明各旅遊勝地具永續發展性，以及旅遊所帶來影響使整個社區及自然環境朝正面發展，除了肯定旅遊地本身，也獎勵官方旅遊規劃上的成就。今年入選者將於明年三月在德國柏林國際旅展（ITB）頒獎。

茶鄉坪林位於翡翠水庫上游的水源保護區，青山綠水成為孕育優質茶葉的搖籃，自然人文景致處處充滿魅力；東北角依山傍海、灣岬羅列，嶙峋的奇岩聳崖、巨觀的海蝕地形、細柔的金色沙灘，是珍貴的地景教材；澎湖南寮古厝群，從菜宅田、牛車到古厝都保持原始風貌，尤其咾咕石建構的古厝群，受盡風吹日曬屹立不搖，展現出特殊人文景觀。

在今年名單中，菲律賓海岸小鎮阿洛金桑（Aloguinsan）的Bojo、艾尼島（El Nido）的Lio Tourism Estate、聖卡羅斯市（San Carlos City）三處入選，與台灣同列亞洲入圍最多的地區。其他入選國家包括日、韓、印度、印尼、不丹、美國、法國、比利時、德國等。

新北市觀旅局長張其強說，坪林兼具自然與人文魅力，加上公私部門齊心協力發展永續旅遊才能獲獎。新北市發展永續旅遊，將在社會經濟、文化保存與生態環境中取得平衡，帶動旅遊產業鏈。

宜蘭縣工商旅遊處長李岳儒指出，縣府已提出外澳、梗枋、大溪、大里及石城的五漁村計畫，增加宜蘭海岸線觀光亮點。

澎湖南寮社區入選，歸功於社區理事長陳有擇八年前上任後推動環境教育，才讓沒沒無聞的小村莊發光發熱。

2018年全球綠色旅遊勝地（The 2018 TOP 100 Green Destination），台灣勇冠亞洲各國，共有澎湖南寮、新北市坪林、東北角暨宜蘭海岸國家風景區三處入選。圖為宜蘭外澳沙灘。（資料照）

2018年全球綠色旅遊勝地（The 2018 TOP 100 Green Destination），台灣勇冠亞洲各國，共有澎湖南寮、新北市坪林、東北角暨宜蘭海岸國家風景區三處入選。圖為新北市坪林。（資料照，新北市觀旅局提供）

2018年全球綠色旅遊勝地（The 2018 TOP 100 Green Destination），台灣勇冠亞洲各國，共有澎湖南寮、新北市坪林、東北角暨宜蘭海岸國家風景區三處入選。圖為澎湖南寮古厝。（資料照）

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