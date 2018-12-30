5都跨年晚會 不怕冷熱滾滾

2018-12-30

台北狂放電 「姊姊」連2年在桃園開場 台中雙主場

〔記者蔡亞樺、許倬勛、黃鐘山、洪瑞琴、葛祐豪／綜合報導〕今年元旦連假剛好碰上冷氣團發威，全台冷颼颼，不過從北到南都有大型跨年晚會，電音、煙火、韓流、搖滾樂，場子絕對鬧熱滾滾！

阿妹在台北壓軸演出 配合360秒的煙火秀

台北市跨年晚會「台北最High新年城」，今年以狂放電為主題，首度融合電音與電競元素演出，邀請韓國超級人氣女團EXID、創作才子謝和弦等人接力演唱，華語歌壇天后阿妹、嘻哈天團MJ116頑童擔綱壓軸，陪觀眾嗨爆，配合三六○秒台北一○一的新年大秀，共施放一萬六千發煙火，融合本土意象例如雞排、珍奶及平溪天燈圖案，都會躍上T-Pad動畫。

柯文哲上台不唱歌 黃偉哲、韓國瑜陪倒數

跨年晚會由黑人陳建州、天心及海裕芬攜手主持，晚會另一大主角台北市長柯文哲也會上台，但幕僚表示，這次柯Ｐ不打算唱歌。

桃園跨年演唱會今年移師高鐵桃園站前廣場舉辦，主持人是黃子佼與LuLu，「姊姊」謝金燕已經連兩年挑大樑開場，韓國團體「Highlight」的起光、耀燮將於十點四十分登場，陪民眾一同倒數，其餘卡司包括金曲歌后艾怡良、金曲歌王翁立友、BOXING樂團、畢書盡、李玉璽等，最後由陳芳語壓軸演出。

台中后里場「二○一九依舊幸福 花現台中跨年晚會」由亞洲天團八三夭開場、搖滾天王伍佰陪倒數，跨年後還有金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子鼓鼓表演，另搭配亞洲指標摩天輪「天空之夢」，利用最新擴增實境技術融入繽紛花卉意象，打造一一○秒的跨年倒數燈光秀。

台中場「搖滾台中 二○一九台中跨年音樂祭」充滿濃濃搖滾樂風，支持台中在地樂團，規劃有亞洲指標性樂團演出的主舞台Flora舞台、各國多元曲風樂團演出的Green舞台，以及亞洲徵選入選樂團演出的Sound舞台等三大特色舞台，匯集來自六個國家地區近五十組樂團熱力開唱。

桃園請來韓國團體 台南強調在地風

台南心時代跨年晚會，主題是「每個市民都可以是大明星」，邀請青創世代、新農人、台南之光、新住民等在地耕耘夢想的代表上台倒數，呈現濃濃台南味。市長黃偉哲不上台倒數，在舞台下陪民眾同歡。卡司包括金曲歌王蕭煌奇、倒數後壓軸的玖壹壹，還有金曲歌王謝銘祐、茄子蛋、宇宙人、吳汶芳，蔡旻佑、曾沛慈、翁立友等。

高雄市今年跨年晚會「愛．Sharing 高雄夢時代跨年派對」，主持人包括浩角翔起、艾力克斯、Janet，藝人網羅安心亞、愷樂、周興哲、阿達、Ozi、曹雅雯、87樂團、黃小琥、八三夭接連開唱，壓軸是亞洲小天王周湯豪。

高雄市長韓國瑜將前往夢時代陪民眾倒數，不過夢時代跨年晚會比照往年，不施放煙火，想看跨年煙火秀的高雄民眾可轉往義大世界，欣賞長達九九九秒的「3D藝術跨年煙火秀」，今年有全台獨家的矩陣煙火。

五都跨年晚會

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