600城際電聯車標案 日立勝出

2018-12-19

台鐵最大購車案 預算443億

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵最大購車案—六百輛城際電聯車採購案，採購預算高達四百四十二．九億餘元，日前完成審標程序後，上週五召開評選委員會，最終日本日立製作所贏過對手瑞士Stadler Rail勝出；台鐵局表示，後續還將經過局長簽核，才能送交台灣銀行採購部進行決標作業。若於今年底或明年一月順利決標、簽約，第一批兩組共廿四輛車，最快可於一一○年下旬投入營運。

若順利決標 首批最快110年投入營運

不具名評選委員表示，當天委員們對兩家業者都很看好，認為兩家廠商水準俱優，第一階段評分兩業者皆超過八十分；進入第二階段評選名次，每位委員要選出第一名與第二名，有些委員認為日立穩定度較高，有些較喜歡Stadler Rail整體感，最終日立公司險勝。

評選委員會結束後，還要經過簽陳機關首長階段，依照往例，若評選過程無太大爭議、問題，通常都會尊重評選結果。台鐵局長張政源表示，評選結果尚未簽到他這邊，若沒有特殊理由或重大缺失，原則上一定會尊重評選委員的意見；完成相關程序後，台鐵就會正式對外宣布，目前還不算決標。

台鐵十年購車計畫預計耗資九百卅九億元，採購一千兩百八十二輛車。台鐵四大購車案中，五百廿輛通勤電聯車是由韓國鐵路車輛製造公司Hyundai Rotem得標，決標金額兩百五十三億四千三百卅萬元，預計一○九年中旬抵台；六百輛城際電聯車十月廿六日開標後，瑞士Stadler Rail、日本日立製作所兩家公司投標。一○二輛電力機車及柴電機車，十一月卅日開標，因未達首次開標需三家投標規定而流標；六十輛支線混合動力車已流標三次，兩案皆在重新公告招標中。

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