精選5位名家作品 我客家文學正式進軍日本

2018-12-16

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕行政院客委會推動客家文學國際化，精選五位客家文學作者的小說與詩集進行日文翻譯，日譯本在東京「三省堂」書局上架，客委會副主委范佐銘帶領作家，先後到大阪及東京進行宣傳並與日本作家進行座談會（下圖，記者林翠儀攝）。駐日代表謝長廷致詞指出，肯定客委會把客家文學翻成日文，讓日本了解台灣文化的多元。

客委會赴日宣傳 文學交流

首波日譯的五本客家文學為鍾肇政「歌德激情書」、李喬「藍彩霞的春天」、曾貴海「曾貴海詩選」、利玉芳「利玉芳詩選」、甘耀明「冬將軍來的夏天」。范佐銘表示，這五位作者是客家文學、也是台灣文學的代表性作家。

東京記者會上，前富士電視台當家女主播高橋真麻擔任「客家文化振興大使」，高橋穿著一襲由日本師傅特製的手描桐花友禪和服、撐著客家油紙傘登台，吸引日媒搶拍。

高橋表示，她到台灣的次數超過廿次，非常喜歡台灣。甘耀明向高橋推薦客家麻糬，他說，客家慶典上，可看到一群人用木臼與木槌，努力將蒸過的糯米，變成一塊塊白白胖胖的麻糬，再拿來沾芝麻或花生之類的，這與日本的文化其實是相通的，高橋下次若造訪客家莊，他一定會集合客家壯丁為她搗麻糬，高橋開心地說：「要帶全家一起去。」

范佐銘強調，此次參與翻譯的譯者經驗豐富且譯筆優雅，每部譯作都請一位日文系教授進行比對，客委會還另請五位教授做最後總檢查。透過台日文學交流活動，相信可以加深台日兩國人民了解，建立更深的感情和友誼。

謝長廷表示，客家有句話說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，顯示客家人對自己文化的重視，客籍作家人才輩出，客委會將客家文學帶進日本，是很有意義的事。

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