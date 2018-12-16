精選5位名家作品 我客家文學正式進軍日本

2018-12-16

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕行政院客委會推動客家文學國際化，精選五位客家文學作者的小說與詩集進行日文翻譯，日譯本在東京「三省堂」書局上架，客委會副主委范佐銘帶領作家，先後到大阪及東京進行宣傳並與日本作家進行座談會（下圖，記者林翠儀攝）。駐日代表謝長廷致詞指出，肯定客委會把客家文學翻成日文，讓日本了解台灣文化的多元。

客委會赴日宣傳 文學交流

首波日譯的五本客家文學為鍾肇政「歌德激情書」、李喬「藍彩霞的春天」、曾貴海「曾貴海詩選」、利玉芳「利玉芳詩選」、甘耀明「冬將軍來的夏天」。范佐銘表示，這五位作者是客家文學、也是台灣文學的代表性作家。

東京記者會上，前富士電視台當家女主播高橋真麻擔任「客家文化振興大使」，高橋穿著一襲由日本師傅特製的手描桐花友禪和服、撐著客家油紙傘登台，吸引日媒搶拍。

高橋表示，她到台灣的次數超過廿次，非常喜歡台灣。甘耀明向高橋推薦客家麻糬，他說，客家慶典上，可看到一群人用木臼與木槌，努力將蒸過的糯米，變成一塊塊白白胖胖的麻糬，再拿來沾芝麻或花生之類的，這與日本的文化其實是相通的，高橋下次若造訪客家莊，他一定會集合客家壯丁為她搗麻糬，高橋開心地說：「要帶全家一起去。」

范佐銘強調，此次參與翻譯的譯者經驗豐富且譯筆優雅，每部譯作都請一位日文系教授進行比對，客委會還另請五位教授做最後總檢查。透過台日文學交流活動，相信可以加深台日兩國人民了解，建立更深的感情和友誼。

謝長廷表示，客家有句話說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，顯示客家人對自己文化的重視，客籍作家人才輩出，客委會將客家文學帶進日本，是很有意義的事。

  • 日本前富士電視台當家女主播高橋真麻出席台灣客家文學作家記者會，接受客委會副主委范佐銘頒發「客家文化振興大使」的聘書。（記者林翠儀攝）

    日本前富士電視台當家女主播高橋真麻出席台灣客家文學作家記者會，接受客委會副主委范佐銘頒發「客家文化振興大使」的聘書。（記者林翠儀攝）

  • 客委會15日在東京舉辦台灣客家文學作家記者會。（記者林翠儀攝）

    客委會15日在東京舉辦台灣客家文學作家記者會。（記者林翠儀攝）

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