前牙開咬好棘手 矯正2年展笑顏

2018-12-12

記者萬于甄／台南報導

19歲的林小姐因前牙上下無法咬合緊閉，前往奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科求診，主治醫師王崇歷檢查後發現，她的牙齒向外延伸暴出且下巴後縮，因此為她進行矯正治療，2年後牙齒開咬狀況恢復正常，也終於露出自信滿滿的笑容。

奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師王崇歷指出，在現今社會中，牙齒矯正已經越來越普遍，不論是青少年或者是成年人，都有可能會需要牙齒矯正治療，但對於矯正來說，前牙開咬算是很棘手的問題。

他說，前牙開咬主要是因這類型的咬合與習慣，以及口腔周圍肌肉有關，不過，這類錯誤咬合治療後的復發率相對較高。

王崇歷表示，開咬的原因可分為先天和後天影響；一些罕見症候群、天生骨骼型態等，都容易造成小下巴，導致前牙開咬。

後天則是發育過程中，孩童的不良口腔習慣導致前牙開咬，例如用口腔呼吸、喜愛咬異物等，異常的口腔習慣使肌肉動力平衡被打破，進而影響生長發育，前面牙齒就更不容易咬合。

王崇歷表示，多數孩童病人都能藉由戒掉壞習慣改善開咬的問題，而成年人就需靠新式手術矯正，但費用時常超過40萬。

醫師建議 從小定期檢查

他建議，家長可讓孩童養成定期檢查看牙醫的習慣，同時監控牙齒成長的情況，若有發現一些異常的口腔習性就能提早因應，減少未來開咬的機會，即使將來需要齒顎矯正治療，也能降低治療的難度。

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