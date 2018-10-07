修正20處 長照支付改版更實用

2018-10-07

沐浴車到宅服務提高給付

〔記者吳亮儀／台北報導〕長照2.0支付給付新制今年上路，改用「服務項目」計價，民眾用多少服務就付多少錢、業者也能按項目獲得給付；衛福部公告修正新的給付標準，修正內容包括照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務約廿項，預計下月上路。

根據衛福部長照司新修正規定，以基本日常生活協助為例，如協助翻身、移位、上下床、坐下或離座、刷牙洗臉、穿脫衣服、如廁、更換尿片或衛生棉、倒尿桶、清洗便桶、造瘻袋清理、清洗臉或手、刮鬍子、修剪指（趾）甲、協助用藥、服藥、整理床及更換床單 、會陰沖洗等，組合以每卅分鐘為一個給付支付單位，每日限使用三小時。

長照司專委周道君提到，以往沐浴車到宅服務，原本給付設計為兩名照服員服務，但實務上都是三人以上到宅服務，因此這次也做調整，提高給付價格到三名照服員的水準。

周道君說，給付支付經半年使用後，會做小規模微調，這次調整有照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務等，約調整廿項支付基準價格，主要受影響對象是長照服務單位，民眾申請長照服務和價格不受影響。

民眾有任何服務需求，可撥打1966長照服務專線，或上衛福部網站查詢。