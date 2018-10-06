準公共化托育 可提供5.7萬收托名額

2018-10-06

育兒津貼總申請案逾24萬件 達預估量9成

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部八月起推出育兒新制，擴大育兒津貼和托育公共及準公共化政策；衛福部昨天公布結果，目前已可提供五萬七八一四個收托名額，超過未滿兩歲兒童家外送托需求數的四萬人。

根據衛福部統計，育兒津貼總申請案高達廿四萬四○二七件，達預估總案量的九成，另全國準公共保母一萬四八七六人，公共及準公共托嬰中心七八三家，共可提供五萬多個收托名額，超過未滿兩歲兒童家外送托需求數的四萬人。

準公共化托育政策八月上路，只要家長將小孩送到和政府簽約的保母或私托照顧，每名小孩每月可領六千元。新制在八月上路後，費用追溯的兩個月緩衝期到本月一日截止。

補助金本月起 15日和30日分批撥款

衛福部社家署署長簡慧娟說，申請案件審核和撥款作業，本月起將統一在十五日及卅日分批次撥款，新申請且符合家庭綜合所得稅率廿％以下、未領育嬰留職停薪津貼，地方政府會先發給兩千五百元育兒津貼，等簽約審查、申請條件都核定後，再發三千五百元托育補助差額。

衛福部次長呂寶靜說，部分縣市托嬰中心僅一家，且還有不少宗教團體、非營利財團法人機構，須先和家長說明，因此部分縣市簽約數量看似較少，之後仍可繼續簽約。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，目前看來簽約數的確很多，但很多有托育需求的家長在家附近很難找到適合的托育資源，接下來要做的是加強托育資源的平均布建。

民眾若想查詢各縣市有簽約的保母和托育中心，可至衛福部社會及家庭署網站查詢。