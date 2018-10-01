康芮明恐變強颱 週四靠近東部外海

2018-10-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕康芮颱風昨午增強為中度颱風，由於未來兩天行經洋面的海水溫度高，週二可能增強為強颱，預計週三、週四就會靠近東部外海，不排除有機會登陸台灣，但若東邊太平洋高壓較弱，則會北轉朝日本前進。週三前各地白天多雲到晴，但空氣品質並不理想。東北風帶來秋冬首波中國境外空污，昨天西半部臭氧濃度升高，近四十個測站達橘色提醒或紅色警示，預估今、明西半部空品仍達橘色到紅色警戒。

氣象局觀測，康芮昨距離鵝鑾鼻東南東方約兩千公里，因環境利於發展，持續增強長胖，週三、週四康芮移到台灣東部外海，受外圍環流影響，迎風面北部和東半部都會局部降雨。至於是否襲台？主要看太平洋高壓強弱影響，今、明兩天的預報會更明朗化。

氣象局提醒，週三以前西半部天氣穩定，但日夜溫差逾十度，中部以北白天高溫卅二、卅三度，入夜後低溫恐下探廿度，南部地區高溫約卅三度，夜晚則下探到廿二度。

空品方面，環保署提醒，週三前台灣持續受東北風及境外污染物影響，西半部臭氧濃度偏高，懸浮微粒濃度也有上升的機會，雲嘉南沿海地區風力偏強，要留意地表揚塵現象；高屏位於下風區，容易有污染物累積。

環保署指出，每年十至十二月是秋冬空污季，主要是境外空污大增，加上境內污染不易擴散，污染狀況可能相對比夏季嚴重。此波境外空污預計要到週三、康芮颱風的外圍環流影響台灣，各地風力增強，北部及東半部空品才會逐漸好轉，但雲嘉南地區仍要留意揚塵發生。