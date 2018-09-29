男星黃仲崑「抖抖手」多年 「醫薩刀」助新生

2018-09-29

記者劉曉欣／彰化報導

「影帝」黃仲崑終於向惱人的「抖抖手」說再見！

剛以《范保德》電影拿下俄羅斯海參威影展最佳男主角獎的黃仲崑，昨天回到彰濱秀傳醫院歡慶「醫薩刀」（超音波腦神經治療儀）術後1週年；他強調，因為原發性震顫關係，無法控制手部抖動，都要靠著掩飾或是把手藏起來，經過開刀治療後，心裡踏實多了，這下子拿獎盃也才不會發抖！

拿影帝獎盃不再發抖

彰化秀傳醫院昨天舉行「醫薩刀中心」揭牌儀式，該中心主任張維傑指出，全台約有20萬人有「抖抖手」的症狀，從去年6月到今年8月，總共治療32位原發性震顫患者，平均年齡58歲，以國人平均壽命80歲來說，可以至少改善20多年生活品質。

治療原發性震顫免開顱

張維傑表示，用「醫薩刀」治療「原發性震顫」，不必開顱手術與全身麻醉，只要針對大腦視丘相關區域進行超音波的能量聚焦治療，手術時間大約1.5個小時，一般患者2到3天即可出院，大約1星期就能恢復正常生活。

彰濱秀傳醫院昨天邀請黃仲崑返院現身說法。黃仲崑表示，他跑到位於鹿港海濱的醫院動刀，許多人都覺得不可思議，這是因為該院率先引進全台灣第一台的「超音波腦神經治療儀」（即醫薩刀），目前全台也只有一部。

黃仲崑說，因為他是藝人，面對手部會不自覺發抖的情況，只能靠著插在口袋，或是掩飾來帶過，但有時會讓人以為他是酒精中毒，造成社交或是心理上的障礙，術後這個情況大大改善，無論是生活日常或是演戲、拿麥克風唱歌，都不會再分神顧慮到「抖抖手」，整個心理狀況非常安穩，演技就進步很多，影帝也跟著到手。