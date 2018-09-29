健保C肝口服新藥 明年經費最高62億

2018-09-29

〔記者林惠琴／台北報導〕明年健保總額協商會議歷經約十四小時後，確定近七一四○億元，首度突破七千億大關，待衛福部核定後實施。其中，Ｃ肝口服新藥新增金額仍有空間，經費最高上看六十二億元，有機會再放寬條件、增加名額，讓更多患者受惠。

我國健保採取總額支付制度，以人口與醫療服務成本、服務量等多種因素估計，由行政院核定隔年總額可成長範圍，再由健保會於每年九月左右邀集付費者、醫事服務提供者等各界代表協商，確認醫療費用給付上限。

健保會執行秘書周淑婉表示，此次會議是有史以來氣氛最佳、達成共識最快的一次，明年健保總額協商結果為七一三九．七八億元，較今年六八五三億元成長四．二一七％。

周淑婉指出，明年新藥、新科技編列約三十．七億元，外界關注的癌症免疫療法也包含其中，以減少民眾自付負擔。

今年新藥名額 下月就可能用完

Ｃ肝口服新藥也新增二．三二億元，且行政院核定明年健保總額成長率為二．五一六％至四．五％時，提及增列Ｃ肝口服新藥費用，成長率上限可調至四．七％。周淑婉解釋，也就是除了會議中已達成共識的二．三二億元外，Ｃ肝口服新藥尚有○．二％的成長空間、約十三．七億元，若以今年四十六億元計算，明年經費最高可達到六十二．○二億元，但仍得視衛福部最終核定結果而定。

Ｃ肝口服新藥去年有條件納入健保，已支付四家藥廠、六款藥品，治癒率九成以上。今年釋出近一萬九千個名額，剩不到一千個名額，健保署估計十月中下旬可能就會用完。

據國家Ｃ肝旗艦計畫辦公室估計，國內約四十萬名Ｃ肝患者，仍有三十二萬人待治療。台灣肝病醫療策進會曾呼籲，肝纖維化嚴重程度與肝癌風險相關，但健保給付Ｃ肝口服新藥限肝纖維化重度患者，呼籲放寬至中度患者也適用。

健保署︰不排除和藥廠再次議價

健保署副署長蔡淑鈴強調，若確定明年Ｃ肝口服新藥經費大幅增加，不排除與藥廠再次議價，並討論放寬適用條件，讓更多Ｃ肝患者受惠。

另落實分級醫療總額也編列三十．一三億元用於強化基層院所照護能力、鼓勵轉診，且編列二十八．○八億元將牙周病統合照護計畫導入一般服務，並新增五億元提升居家醫療照護服務。