44%自來水含微型塑膠 貝類也遭殃

2018-09-26

〔記者劉力仁／台北報導〕人類日常生活大量使用塑膠成品，微型塑膠污染成為全球新興環境議題，環保署首次公布調查結果，在大部分自來水、海水、沙灘砂礫與貝類的樣品中，檢出微型塑膠，顯示塑膠污染嚴重。台灣自來水公司則強調，淨水場的塑膠平均檢測值低於全球數值。

每公升0到6根塑膠纖維

塑膠微粒指的是小於五毫米、約比一顆米粒還小的塑膠碎片。環保署於去年十二月至今年七月進行全國八十九處自來水淨水場，王功、台西、東石、安平、澎湖、金門及馬祖七處養殖區，以及墾丁、福隆兩處海水浴場，針對自來水、海水、沙灘砂礫及貝類調查。結果廿三件未經淨水處理的原水樣品中，有十四件驗出塑膠，經過淨化處理的清水，一百件樣品有四十四件驗出微型塑膠。自來水中檢出塑膠皆為纖維狀，每公升零至六根。

此外，海水每一千公升有一千至一萬八千五百個微型塑膠，沙灘砂礫每公斤有廿六至兩千四百個，養殖及野生貝類每公克○．二至五．二個。主要成分為聚丙烯、聚乙烯、尼龍等。

環保署副署長詹順貴表示，生活中使用的瓶蓋、寶特瓶、吸管等，可能都是微型塑膠污染來源，一杯手搖飲料可能十五分鐘就喝完，但海洋卻要花上數百年才能分解一根吸管，減少污染必須從源頭減量，減少人造塑膠垃圾流到海洋，才能避免進到人體。

國際間紛紛立法，從源頭管制塑膠微粒，我國環保署七月起也規定業者不得販賣含塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等六大類產品，違法可處一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。

環保署表示，世界各國雖尚未建立微型塑膠安全容許標準，但微型塑膠很可能經由食物鏈及飲水攝入人體，危害健康，希望民眾配合減塑運動，共同保護環境。

環團籲修法強化回收體制

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，微型塑膠氾濫已是全球性問題，建議修改法令，強化回收體制及源頭減量。此外，台灣海域中很多塑膠垃圾來自中國或東南亞國家，建議環保署協助其建立回收體系，共同解決塑膠微粒污染問題。