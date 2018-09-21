史上最貴iPhone XS今開賣 電信業祭優惠

2018-09-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕史上最貴、單價超過五萬的手機iPhone XS系列，今天上午八點在北市信義威秀開賣，電信三雄推出各項優惠活動互別苗頭，亞太及台灣之星也祭出好禮吸引消費者目光，網購業者凌晨在網路開賣，預料果粉將掀起一股換機潮。

遠傳信義門市由邱姓研究生及朋友搶得頭香，自前天下午就開始排隊，對於遠傳加碼贈送的「紅色iPhone XR 64G」手機，勢在必得。前五十名排隊者，遠傳也提供價值三千元福袋。 今天參加遠傳「你最火紅」歡樂趴活動獲選「最佳裝扮獎」者，可拿走iPad Pro 好禮。

中華電信對於徹夜排隊民眾呵護備至，不僅消夜早餐一應俱全，並發送小禮物，擔心果粉無聊還打造出FOX+影城專區，線上影音平台都免費看。中華電信宣布，今天將送出掃地機器人、Beats揚聲器、Beats耳罩式耳機等好禮。

台灣大哥大除了針對排隊民眾提供限量早餐，還應景準備月餅禮盒，除了首位申辦民眾可以獲得價值八千元myphone購物禮券，今早完成指定專案申辦手續者，有機會獲得價值近三萬元包括iPad 、Apple Watch 3、AirPods組成的「潮ｉ果粉大禮包」。

亞太電信上午九時在三創旗艦門市開賣，抽獎活動最大獎是Apple Watch 3，前卅名申辦完成者還送AirPods；台灣之星則與王道銀行合作，只要到指定門市刷O-Bank申辦購買iPhone XS系列，有機會享十％現金回饋。

各大購物網也都摩拳擦掌迎向這波熱潮，有的是上午訂下午到，有的與銀行合作享回饋金、分期零利率、還能搭配換購小家電等優惠。