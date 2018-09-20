高普考放榜 社會行政榜首都是他

2018-09-20

〔記者劉力仁／台北報導〕今年公務人員高普考昨天放榜，平均錄取率九．一一％，五四○九人上榜，最年長六十五歲，最年輕十九歲。台大社工系畢業生陳緣豪則囊括高考及普考社會行政類雙榜首，直呼不敢相信。

昨天上午十點多考選部在國家考場貼出榜單，許多考生焦急地檢視，不時傳出尖叫聲，讓人感受到上榜的喜悅。

台大社工畢陳緣豪 苦讀出頭天

陳緣豪一大早從南投搭車北上看榜。他說，要看榜單那一刻，雙手緊張到不斷發抖，看到是高考及普考社會行政類雙榜首，腦筋一片空白。他每天苦讀十幾個小時，也參考補習班的講義，很高興可以進入社會局工作，展現所長。

中興大學森林系畢業的張凱雯考上高考林業技術類，第一次考試就上榜，直稱幸運，她希望進入林務局工作，從事森林保育工作。

報考少8000人 平均錄取率9.11％

今年公教人員年金改革新制實施，公職報考人數八萬四千六百八十四人，和去年相較減少近八千人，是否年輕人當公務員意願降低？考試院副院長李逸洋表示，年改雖有影響，但主因還是少子化。

根據內政部資料，民國四十年至七十六年，平均每年新生兒約三十九萬二千人。今年考生以民國七十九年次居多，考試院以民國七十九年為基準，追查前後五年間平均新生兒人數約三十二萬七千人，已出現少子化現象。

今年高考三級錄取率最高前五名為公職建築師、公職獸醫師、農業機械、採礦工程、航空駕駛，錄取率分別為一○○％、五十一．四三％、四十％、四十％、卅一．八二％；考選部長蔡宗珍表示，這類技術類科報考門檻高，應考者還必須經過重重專業門檻篩選，錄取率雖高，但競爭激烈，上榜很不容易。

高考三級錄取率最低前五名則為觀光行政（選試英語）、食品衛生檢驗、史料編纂、法制、文化行政類科，錄取率分別為一．六八％、二．七四％、二．七八％、三．○七％、三．六三％。