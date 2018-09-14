補助翻倍、專人托育 「考慮拚第二胎」

2018-09-14

〔地方記者／連線報導〕準公共化托育服務與擴大發放育兒津貼新制，將孩子交給和政府簽約的保母或托嬰中心托育，家長每月可領六千元補助，八月上路至今，宜蘭、彰化、屏東三縣的托嬰中心和政府簽約率最高。

地方推優惠 為保母體檢、協助投保

宜蘭縣五家私立托嬰中心百分百都已簽約加入準公共化，全縣三百多名保母也有一百六十人簽約，簽約率達五成；縣府還祭出優惠，月底前簽約的保母，提供體檢費、幫忙投保意外險等。

彰化縣則有逾八成托嬰中心、逾七成五居家保母簽約。彰化縣社會處表示，高成效主因廣辦說明會、加強宣導。彰化市上班族吳太太則說，政策上路差別大，以前只能領三千元，現在可領六千元，她的女兒交給有簽約的居家托育人員帶，還考慮再拚第二胎。

屏東縣政府社會處則統計，全縣托嬰中心八家、有七家已簽約，簽約率逾八十七％；托育保母四百三十六人，簽約率也逾七十五％。主因有充分與業者、保母溝通。

不過，桃園、新竹、台中、高雄等市簽約狀況都待加強。台中市政府社會局指出，目前保母與托嬰中心簽約率已破五成，因台中原就有零到六歲托育一條龍，未來仍會延續補助二歲以上送托每月三千元到六歲，簽約數在持續增加中。

桃市社會局解釋，第一年執行起步難免落後，保母及托嬰中心簽約率已達三成一、五成七，還加碼補助每月一千至八千元不等，會再成長。高雄市政府則統計，現有私托中心簽約率二十一％、保母十六％。

保母籲補助設備、合約應避敏感文字

台北市保母成長促進會理事長周萣貴則表示，保母不願簽約多因合約載明「購買服務」，文字太敏感，且聽說桃園有補助近萬元添購設備，希望台北市柯市長也釋出善意。台北市社會局則表示，目前已有二千三百多位保母加入友善托育，一二六○位保母簽約準公共化，一百四十家私托則有九十幾家申請。

新竹市社會處統計，已有二百五十名保母、十五家私托中心簽約。市府為鼓勵準公共化，還提供托嬰中心二萬元及居家托育五千元補助費，以充實設備。