準公托擴大 50％私托、35％保母簽約

2018-09-14

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕政府推動「準公共化」政策搶救少子化，八月上路至今，最新統計顯示，私托與政府簽約已達五成、保母則有三成五，若加上公托，已接近目前家長送托需求量，其中宜蘭、彰化、屏東簽約率較高、甚至有的達百分百，桃園、新竹、台中、高雄則還有待加強。

加上公托 已接近目前送托需求量

但據了解，二至五歲私幼則還在拚簽約率，有業者估僅約一成簽約，教育部則預計十七日公布簽約名單，而為鼓勵更多業者參與，簽約補助優惠可望由九月中延至九月底。

零至未滿二歲嬰幼兒「準公共化」政策自八月實施，家長將孩子送至與政府簽約私托中心、保母，每月補助至少六千元，台北、新北、桃園等部分縣市更有加碼補助，有些可領到一萬元。

據衛福部彙整，國內私托八二二家、保母二萬六五六五人，政策上路至今，累計已有四一五家私托、九四三一名保母簽約。

而目前將公共托育家園、公辦民營等公托系統及加入準公共化的私托、保母合計，估計現可提供平價收托的容量達三萬八七三六人。相對國內一年新生兒約二十萬名，九成由家長或親屬自帶，實際送托約一成，因此估計共約四萬名嬰幼兒有托育需求，顯示公共化與準公共化容量快與市場需求打平。

至於衛福部一度宣稱希望七成五私托、八成五保母簽約，官員解釋，主因過去調查，要讓家長送托，可負擔費用不能超過家戶可支配所得一成至一成五，因此政府以家戶可支配額作基準去設計補助公式，並推算收費符基準的全國私托、保母最大值七至八成，但並非要達到最高目標才能滿足現有家長需要。而且，未來私托還可隨時簽約加入，只是過了九月底期限，無法回溯自八月補助。

另外，教育部八月起於非六都的十五縣市先行試辦私幼準公共化計畫。全國約七百多家私幼符合「準公共化」對象範圍，若簽約加入，家長僅須自付每人每月四千五百元，第三胎以上則付三千五百元，低收入戶完全免費。

加入準公共化 60人以下私幼加碼補助10萬

目前私幼參與率部分，據中華民國幼教聯合總會等私幼團體自行統計，十五縣市估僅一成私幼、約一百一十多家簽約。私幼若在十五日前簽約，教育部加碼補助準公共化幼兒園，六十人以下補助十萬元、六十一至一百二十人補助十五萬元，超過一百二十人補助二十萬元；據指出，教育部將把私幼加碼補助的簽約期限延長至九月底，以與衛福部可回溯補助的簽約期限一致。