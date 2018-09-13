山竹增強變胖 週五發海警／週六掠過呂宋島北端 碰觸東屏陸地機率變低

2018-09-13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕被稱為「今年西太平洋最強颱」的山竹颱風持續朝台灣前進，氣象學者形容這是目前「地表最強風暴」。中央氣象局則表示，山竹還在增強增胖，近中心最大風速已達五十五公尺，七級暴風圈半徑也擴大到兩百八十公里，未來仍有持續增強可能，最快週五清晨有機會發布海上警報，週五晚到週六是影響台灣最劇烈時候，東半部、南台灣要嚴防強風豪雨。

據氣象局觀測，山竹颱風以每小時廿公里速度向西進行，近中心最大風速每秒五十五公尺，瞬間最大陣風每秒六十八公尺，七級風半徑兩百八十公里，十級風半徑一百公里。預計最快週五清晨就會發布海上警報，週六清晨暴風圈將對台灣南部海域造成威脅。

氣象局預測，颱風中心週六會通過巴士海峽、掠過呂宋島北端，暴風圈觸碰台灣東南部陸地機率變低，估陸上颱風警報發布可能性也很低。

堪稱目前地表最強風暴

但中央大學大氣系兼任副教授吳德榮警告，前天大西洋有一颶風佛羅倫斯（Florence），美國颶風中心（ＮＨＣ）定為一百廿浬／時，屬第四級颶風，美國東岸為防災，撤了沿岸一百五十萬人，同一時間山竹颱風則被美國聯合颱風警報中心（ＪＴＷＣ）定為一百卅五浬／時，顯示山竹強度明顯略勝一籌；目前各大洋共有七個熱帶系統，「山竹」堪稱是目前「地表最強風暴」。

氣象局表示，山竹颱風目前的強度和今年的瑪莉亞颱風、燕子颱風並列今年西太平洋最強颱，不過山竹颱風仍有增強空間，有機會打破今年最強颱的紀錄，台灣防颱不能掉以輕心。

東部、南部週六防強風豪雨

氣象局指出，週五到週六是山竹颱風對台灣影響最劇烈時候，預估週五晚到週日東半部和南部地區有大雨到豪雨發生，週五白天南部、東半部會有局部性降雨，越晚風雨越強，其他地方降雨機率也會提高。各地雨勢預計週日下半天趨緩，東半部和南部則要等到週一白天才會明顯減緩。

氣象局另提醒，台南以北週六白天未於颱風外圍沉降區，有機會發生焚風，高溫上看卅六度。隨颱風外圍環流逐漸靠近，今天起東半部、基隆和北海岸要注意長浪，週五過後全台沿海都有長浪發生機率。