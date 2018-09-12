鄭麗君︰台灣魅力 世界文化重要拼圖

2018-09-12

〔記者凌美雪／台北報導〕第廿二屆「台法文化獎」頒獎典禮，於法國時間九月十日傍晚在法蘭西學院大院士會議廳舉行，文化部長鄭麗君親自赴法主持，她表示，縱使近來台灣的名字在航空飛行地圖上，因政治因素被試圖「改名」；但在文化世界地圖中，卻擁有最自由、多元、包容、開放與創新的亞洲文化，不僅形塑獨特的文化魅力，也必然會是世界文化一塊重要的拼圖。

「台灣有最多元、創新的亞洲文化」

「台法文化獎」於一九九六年由文化部與法蘭西學院人文及政治科學院共同創辦，今年選出四位，各獲得一萬兩千五百歐元（約台幣四十四萬六千五百元）獎金。

本屆獲獎者，包括導演尚若白（Jean-Robert Thomann），他拍攝紀錄片「台灣，以歌述史」，用近百年不同時期的歌曲來記憶台灣的政治歷史和身分認同；法國國家科學研究中心東南亞中心榮譽研究員維若妮卡．雅諾（Veronique Arnaud），深入達悟族文化進行約十二次駐地研究與資料蒐集，以飛魚為中心，介紹達悟族的捕魚儀式和文化意涵。曾於二○○六年來台駐村，後於國家兩廳院、台中國家歌劇院等地發表作品，並與台灣藝術家共同創作的編舞家、舞台設計師、導演與視覺藝術家克里斯汀．赫佐（Christian Rizzo）；及以中、法、英、日文發表台灣研究，並從政治、歷史等角度討論台灣認同問題的里昂政治學院副教授高格孚（Stephane Corcuff），從「太陽花運動」談起，闡述運動前後的政治和年輕一代參與民主的方式演變等。

鄭麗君感謝今年四位得獎者，長期投入研究，且再現台灣文化不同面貌，捕捉了台灣文化既傳承又創新的多元活力。除克里斯汀．赫佐因故無法到場，另三位獲獎人都親自領獎並發表感言。

我長期被國際孤立 獲獎者感同身受

維若妮卡．雅諾認為，她的獲獎也肯定了蘭嶼達悟族人的參與；尚若白表示，台灣擁有豐富的歷史，但被國際社會孤立的外交處境，認同問題以及對未來方向的追尋，在在引起他內心共鳴；高格孚則提及，在台灣流連忘返倏忽廿五載，衷心感謝主辦單位肯定他的工作，鼓勵他對世界上「最迷人」的台法兩國交流有所貢獻。