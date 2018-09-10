大學申請缺額上萬 家長憂人才出走

2018-09-10

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟等昨針對一○八學年起大學考招新制進行座談，部分家長直指今年申請入學亂象多，包括一成的學測滿級分生落榜，輔大醫學系申請招嘸人，頂大缺額達一、兩百個，全國則有上萬缺額，憂心制度問題恐引發人才出走潮。台大研擬辦校內共同筆試及聯合分發以減缺額。大學招聯會則表示，申請入學僅是多元入學的一種，缺額會回流，家長不必太憂慮，應多尊重孩子選擇。

民團不滿考招新制紊亂

國教行動聯盟理事長王立昇指出，因應十二年國教新課綱，大學考試與招生也跟著連動，但制度紊亂，家長看不懂，接連啟動的考招新制也不明，後續影響待評估。但今年申請入學已有諸多亂象，如輔大醫學系招不到學生，多所名校缺額甚多，如台大有一三六個缺額、清大一五九個、政大二○五個不等，全國則有一萬多個缺額。

昨天座談會中，現場坐滿數百名家長，都對考試制度變革對孩子帶來影響表達擔憂。部分家長表示，今年學測滿級分生二五九人，竟然有廿三人申請入學落榜，凸顯教育制度有如「賭局亂象」。王立昇也表示，國內升學亂象迫使今年不少學子選擇出國念書，必須妥善處理。

針對缺額及學生出走，台灣龍頭大學、台大力挽狂瀾。台大教務長廖婉君指出，台大將在一○八學年起辦理校內共同筆試，並透過系統與學生志願，錯開個人口試時間，同時舉辦校內聯合分發，讓考生最多只能正取一個台大科系，盼釋出更多名額、降低缺額問題，讓更多學生有機會上台大。

台大解釋，過去部分科系舉辦申請入學，會另外考數學、物理等筆試，申請的考生要赴台大各科系參加，下個學年起，數學、物理、化學、生物四科筆試由校方統一舉辦，預定時間在明年四月十四日。

招聯會︰應尊重學生選擇

大學招聯會執行秘書戴念華說，台大此舉的確可有效解決校內重複錄取問題，降低缺額，但考生選擇也受限，如理工、文科等只能擇一，不能同時面試，等於提早抉擇。而事實上，清大、交大等也早在一、兩年前就實施部分校內聯合分發，這些都是大學招生自主範疇，招聯會不會禁止。