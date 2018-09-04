車禍兩度開顱 老婦成功移除氣切管

2018-09-04

記者蔡淑媛／台中報導

76歲的王阿嬤去年9月4日發生嚴重車禍，導致腦部出血及骨折，經插管和兩次開顱手術救命後，一時之間無法脫離呼吸器。於是她接受氣切手術，後續開刀、復健後，終於脫離呼吸器，並能經口進食。

但王阿嬤又因氣管長出肉芽，阻塞75%的氣管而無法移除氣切管。醫師為她使用軟式氣管鏡切除肉芽，現在頸部只留下一個小疤痕，能正常呼吸、開心高歌，昨天傷後滿一年，回醫院切蛋糕慶祝。

中山醫學大學附設醫院胸腔外科主任林巧峯指出，氣切能幫助呼吸衰竭的病人呼吸、減少感染，並早日脫離呼吸器，不過有10%的病人會在氣管氣切口附近長出肉芽，造成氣管狹窄，難以移除氣切管，必須進行氣管手術，但有出血等高風險。

林巧峯說，中山附醫3年前自創「軟式氣管鏡」，改良兒童麻醉用喉部面罩加上軟管而成，手術時可罩住喉部並保護聲帶，當器械經口進入氣管，切除肉芽時，可減少上呼吸道損傷，也大大減少術後疼痛，避免一般硬式氣管鏡較易損傷喉部、聲帶等呼吸道組織的缺點；上脊椎受傷患者也能使用軟式氣管鏡。

王阿嬤腦出血接受插管和開顱手術取出頭蓋骨，由於短時間無法脫離呼吸器，一個月後進行氣切手術，後來手術放回顱骨，在氣切管的協助下脫離呼吸器、自主呼吸，努力復健也可以由口進食，但測試堵住氣切管卻無法呼吸，檢查發現是長了氣管肉芽，幾乎阻塞氣管，只剩一條縫。

今年1月林巧峯利用軟式氣管鏡為王阿嬤切除氣管肉芽，並暫時放置氣管內支架，預防氣管再狹窄，今年6月底移除支架，現在頸部只剩一個小疤痕，不用再透過氣切管呼吸，說話更清楚，心情變好，也能像以前一樣開心唱卡啦OK。