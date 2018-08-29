水利署：勿超抽地下水 檢討防洪標準

2018-08-29

〔記者楊綿傑／台北報導〕一場水災泡出淹水潛勢預警跟地層下陷問題，針對淹水災情，水利署表示主因是雨量過大，超過防洪設施承受標準，且淹水區域集中地層下陷區，加上遇到大潮，就算動用抽水機，退水依舊緩慢。對於下陷地區可能造成水災，則涉及國土規劃，目前除宣導不要超抽地下水，農政單位也進行共同取海水設施的設置。水利署也會透過區域綜合治理，佈設大型滯洪池，易有水患的地方政府同樣會進行增加滯洪池的檢討及規劃。

水利署副署長王藝峰表示，針對八二三受災區域，可利用加深加寬河道，並提高堤防高度方式因應，也會檢討目前區域排水十年「重現期距」標準；未來將引進國外設備及檢討抽水設施、強化智慧防災。

在制度面上，推動逕流分擔與出流管制政策，如規定開發案達兩公頃規模以上，開發單位應設置適當的滯蓄洪設施，以提高土地韌性。除此之外，將推動防災社區，檢討移動式抽水機的佈設及增購。

學者：做好水保、排水是優先

台灣水資源與農業研究院院長虞國興認為，避免低窪區受洪水侵襲，最重要的是不能繼續下陷，須做好水土保持、現有水庫清淤排砂，甚至進行興建水庫的討論。

他解釋，興建水庫不僅是為了供水，更大的功用是防洪、減輕河川負擔。當地層不再下陷惡化後，把排水系統做好，才能發揮效果，否則在一個持續下陷的地區，排水系統做得再好，都會遭到破壞。