日本人祖先來自台灣？木舟「跨越黑潮」 明夏實證

2018-08-28

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本的祖先從何而來？日本人類學家海部陽介推論其中一支是在三萬至四萬年前，由台灣划船到沖繩後北上九州。為了證明這項推論，從二○一三年起奔走於日台之間，取得台東國立台灣史前文化博物館的協助，一六年起展開「三萬年前的航海—跨越黑潮」實證計畫，兩年來已進行了草船及竹筏的試航，目前正在打造木舟，預定明年夏天正式進行台東和與那國島之間長達二百公里的無動力仿古航行。

日本人類學家「海部」力行推論

海部是日本國立科學博物館人類史研究小組組長，長年透過化石研究分析二百萬年來亞洲人類史。對於歐洲學術界向來主張古人類的遷徙是沿著歐亞大陸海岸移動進入日本列島，但海部從琉球列島超過三萬年前舊石器時代化石及遺址的出土，對「海岸移住說」提出質疑。他說：「數萬年前日本列島北端也許仍連接著大陸，但琉球群島位處海上，古人類是如何到達那裡？」

海部提出假設，日本的祖先是在舊石器時代兵分三路進入日本列島。包括約三萬八千年前的「對馬路線」（從朝鮮半島經由對馬島，自九州登陸）、約二萬五千年前的「北海道路線」（從歐亞大陸北部途經庫頁島）及約三萬五千年前的「沖繩路線」（由台灣北上沖繩）。

對於其中的「沖繩路線」，海部更大膽推論：三萬五千年前古人類從台灣利用船隻有計畫性地移民到琉球列島。「跨越黑潮」實證計畫就是為了證明他的推論。

台東國立史博館協助造船

這是一項劃時代的仿古無動力航行計畫，必須以舊石器時代可能取得材料、工具造船和航行。海部設定了三種船隻：草船、竹筏和木舟。另外，古代沒有現代導航設備，必須利用自然地形地貌和星象辨識方位，最困難的部分是完全靠人力的航行，跨過台灣東側的黑潮，踏上琉球列島。

海部的計畫動員了日本和台灣的人類學、古海洋學、植物學、考古學、海洋探險家、志工等約近百人加入，堪稱日台熱血學者浪漫的結合。為籌措日本部分所需近億日圓經費，海部上群募網站進行募款，這也是日本國立博物場館的創舉。

二○一六年以來進行的草船和竹筏長距離試航並不能算成功，例如草船和竹筏雖然穩定，但划不快；木舟的速度較快但卻較易翻覆。且黑潮海流比想像中的強大，另一方面還有颱風與雷雨等惡劣天候的干擾。

而最開心的事是，海部在花蓮太魯閣海拔一千多公尺處遠眺，看到海平面另一方的與那國島，因為過去大家都認為在台灣根本看不到與那國島，以此質疑古人類從台灣航向該島的可能性。