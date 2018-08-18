免疫療法 比傳統化療好

2018-08-18

〔記者吳亮儀／台北報導〕免疫療法是近年來治療癌症最夯話題，目前在台灣已有四款癌症免疫治療藥物，根據臨床治療結果統計，免疫療法比傳統化學療法好，且五年存活率大為提升。

多用於晚期癌症 但很貴

桃園長庚醫院腫瘤科醫師楊展庚說，會使用到免疫療法幾乎都是很晚期的癌症，例如已到第四期，因為早期發現癌症，可用手術很快切除，晚期通常都用化療。

楊展庚說，以這次健保署將納入給付的黑色素瘤藥物來說，以往晚期黑色素瘤很不好治療，化療沒甚麼用，也沒其他好的治療方式，直到免疫療法藥物出現後，醫界發現對黑色素瘤滿有效的，晚期黑色素瘤五年存活率可以有兩成。

目前台灣可用免疫療法治療的癌症包括肺癌、肝癌、胃癌、泌尿道上皮癌等；楊展庚說，因為免疫療法很貴，一個療程可能花費兩、三百萬元，並非人人可以負擔，很多晚期癌症患者最後才會用免疫療法。

楊展庚認為，由於黑色素瘤病例很少，不會因整體醫療費用太過昂貴，而排擠其他醫療支出，且治療這種癌症的方式並不多、且大多效果不好，因此被納入健保給付是很合理。

台灣癌症基金會表示，接下來免疫治療的方向會再加上化療或標靶藥物使用，這樣效果應該會更好，未來也會有更多免疫療法藥物上市，期待為癌症治療帶來更多元的管道。